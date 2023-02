क्रिकेटर पृथ्वी शॉ और उनके साथियों के खिलाफ अभिनेत्री व इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर सपना गिल ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पिछले हफ्ते मुंबई के सान्ताक्रुज में एक होटल के बाहर हुए सेल्फी विवाद में जमानत मिलते ही सपना ने यह पलटवार किया है। अपनी शिकायत में अभिनेत्री ने पृथ्वी के खिलाफ छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। सपना गिल के वकील काशिफ अली खान का कहना है कि पृथ्वी शा ने सार्वजनिक तौर पर बदतमीजी की थी। साव और सपना गिल के बीच हुई घटना के कई वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जमानत मिलने के बाद अभिनेत्री ने आइपीसी की धारा 354, 509, 323 और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज करने के लिए एयरपोर्ट पुलिस से संपर्क किया। हालांकि, शिकायत को अभी तक एयरपोर्ट पुलिस द्वारा प्राथमिकी में नहीं बदला गया है।

इससे पहले पृथ्वी शा की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने सपना गिल और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया था। कई धाराएं लगने के बाद अदालत ने सपना गिल, उनके दोस्त शोभित ठाकुर, रूद्र सोलंकी और साहिल सिह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। मगर मेट्रोलिटन मजिस्ट्रेट सीपी काशिद ने दलीलें सुनने के बाद सभी आरोपितों को जमानत दे दी थी।

Cricketer Prithvi Shaw selfie controversy | We didn’t beat anyone, neither we asked money. They put the wrong allegations about us. I didn’t ask for any selfies. We were enjoying ourselves, so my friend tried to make a video. I saw that they were beating my friend: Sapna Gill https://t.co/PRfuVy0LNi pic.twitter.com/Uuwt1JDbK1

— ANI (@ANI) February 21, 2023