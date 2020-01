मेलबर्न। Shane Warne Baggy Green cap Auctioned: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज स्पिनर Shane Warne की बैगी ग्रीन कैप रिकॉर्ड कीमत के साथ नीलाम हो गई। बता दें कि Shane Warne ने ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी भीषण आग से प्रभावितों की मदद करने के लिए ये कैप को नीलाम करने का फैसला किया था। वॉर्न की कैप 10 लाख 7500 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (करीब 4 करोड़ 92 लाख 8 हजार रुपए) में बिकी। वॉर्न ने 145 टेस्ट मैचों के अपने कैरियर में ये कैप पहनी थी। वॉर्न ने इन मैचों में 700 से ज्यादा विकेट लिए। खास बात ये है कि ये कैप किसी व्यक्ति नहीं बल्कि बैंक ने खरीदी है।

बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भयंकर आग लगी है। आग से जंगल में काफी ज्यादा तबाही हुई है.. कई जानवर झुलस गए हैं। एक अनुमान के अनुसार 50 करोड़ से ज्यादा जीव-जंतु इस आग में जलकर मारे गए हैं। इस समस्या से निपटने के लिए ही ऑस्ट्रेलिया की कई हस्तियां अपने-अपने तरीके से सरकार को मदद पहुंचा रही हैं। लगभग सभी हस्तियां फंड जुटाने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में वॉर्न ने अपनी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट की परंपरागत बैगी ग्रीन कैप नीलाम करने का फैसला किया।

इससे पहले पूर्व महान खिलाड़ी डॉन ब्रैडमेन की बैगी ग्रीन कैप जनवरी 2003 में 4 लाख 25 हजार ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (करीब 3 करोड़ 6 लाख रुपए) में बिकी थी। ये उस समय की रिकॉर्ड तोड़ कीमत रही थी।

1001 अंतरराष्ट्रीय विकेट लेने वाले वॉर्न ने जैसे ही अपनी परंपरागत ऑस्ट्रेलियाई बैगी ग्रीन कैप नीलामी की घोषणा की थी और बड़ी संख्या में फैंस ने बोली लगाई। नीलामी शुक्रवार सुबह 10 बजे (ऑस्ट्रेलियाई समय) समाप्त हुई। रिकॉर्ड कीमत मिलने पर वॉर्न ने सभी का धन्यवाद किया। वॉर्न ने ट्वीट कर लिखा- सभी का शुक्रिया जिन्होंने बोली लगाई। जो कैप हासिल करने में सफल रहा.. उसे बहुत धन्यवाद और बधाई। बोली में मिली ये राशि उम्मीदों से कहीं ज्यादा रही। यह राशि सीधे रेड क्रॉस को दी जाएगी।

Thankyou so much to everyone that placed a bid & a huge Thankyou / congrats to the successful bidder - you have blown me away with your generosity and this was way beyond my expectations ! The money will go direct to the Red Cross bushfire appeal. Thankyou, Thankyou, Thankyou ❤️ pic.twitter.com/vyVcA7NfGs

— Shane Warne (@ShaneWarne) January 9, 2020