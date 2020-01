मेलबर्न। Shane Warne to Auction Baggy Green cap: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज स्पिनर Shane Warne ने एक बेहद अच्छे काम के लिए अपनी बैगी ग्रीन कैप नीलाम करने का फैसला किया। खास बात ये है कि कैप की नीलामी अभी जारी है और इसके लिए बोली काफी ऊंंची पहुंच गई है, जिस पर वॉर्न ने काफी खुशी जताई है।

बता दें कि ऑस्ट्रेलिया इस समय एक बड़ी समस्या से जूझ रहा है। वहां के जंगलों में भयंकर आग लगी है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार और एजेंसियों द्वारा काफी कोशिशों के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। आग से जंगल में काफी ज्यादा तबाही हो गई है। कई जानवर आग में झुलस गए हैं। इससे निपटने के लिए ऑस्ट्रेलिया की कई हस्तियां अपने-अपने तरीके से सरकार को मदद पहुंचा रही हैं। लगभग सभी हस्तियां फंड जुटाने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में वॉर्न ने अपनी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट की परंपरागत बैगी ग्रीन कैप नीलाम करने का फैसला किया।

1001 अंतरराष्ट्रीय विकेट लेने वाले वॉर्न ने जैसे ही अपनी परंपरागत ऑस्ट्रेलियाई बैगी ग्रीन कैप नीलामी की घोषणा की, फैंस बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये नीलामी अभी भी जारी है और कैप के लिए अब तक 5 लाख 20 हजार ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (करीब 2 करोड़ 60 लाख रुपए) की बोली लग चुकी है। नीलामी शुक्रवार सुबह 10 बजे (ऑस्ट्रेलियाई समय) तक चलेगी। वॉर्न इस बोली से खुश हैं क्योंकि वे इस आपदा से निपटने के लिए ज्यादा से ज्यादा मदद करना चाहते हैं।

Wow ! This is incredible. Thankyou so so much. Remember auction closes on Friday the 10th of January at 10am Melbourne, Australian time. Not long to go, so please place a bid here. Thankyou so much again for this amazing generosity !!!! https://t.co/S5QTBu3ykk pic.twitter.com/VbNJAQGxlk

— Shane Warne (@ShaneWarne) January 9, 2020