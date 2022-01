SA vs IND, 2nd Test : दक्षिण अफ्रीका के साथ दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन भारतीय खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी प्रतिभा का जोरदार प्रदर्शन किया। युवा तेज गेंदबाज शार्दूल ठाकुर ने टेस्ट मैच के दूसरे दिन महज 61 रन देकर 7 विकेट हासिल किए, जो उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। ऑलराउंडर के रूप में खेल रहे शार्दुल ठाकुर दक्षिण अफ्रीका में एक पारी में 7 विकेट झटकने वाले पहले एशियन गेंदबाज भी बन गये हैं। इसके साथ ही वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले भारतीय गेंदबाज भी बनगये हैं। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक पारी में सबसे बेहतर बॉलिंग आंकड़ों का भी भारतीय रिकॉर्ड अपने नाम किया। शार्दुल ठाकुर ने पहली पारी में 61 रन देकर 7 विकेट लिए. इसके पहले यह रिकॉर्ड रविचंद्रन अश्विन के नाम पर था, जिन्होंने 2015 में हुए नागपुर टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 66 रन देकर 7 विकेट झटके थे।

Lion-hearted display by Shardul Thakur. Best figures by an Indian against South Africa, thoroughly deserved his seven wickets for persistence and intelligence. Has single-handedly brought India back into the second Test. Over to the batters now. #SAvIND pic.twitter.com/Jn5oN0Aen0

— VVS Laxman (@VVSLaxman281) January 4, 2022