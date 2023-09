नई दिल्ली। Shikhar Dhawan: भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप 2023 के लिए भारतीय टीम का एलान हो गया है। रोहित शर्मा के नेतृत्व में 15 सदस्यीय टीम आईसीसी ट्रॉफी जीतने मैदान में उतरेगी। 5 अक्टूबर से 50-50 विश्व कप खेला जाएगा। उद्घाटन मैच न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच होगा। 14 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान आमने-सामने होंगे। इस टूर्नामेंट में भारत का पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। भारतीय टीम के ओपनर शिखर धवन को एशिया कप के बाद विश्व कप स्क्वॉड से बाहर कर दिया गया है। इस बीच धवन ने टीम को खास संदेश दिया है। उन्होंने बड़े टूर्नामेंट के लिए शुभकामनाएं दी हैं।

बीसीसीआई के पोस्ट पर कमेंट कर शिखर धवन ने लिखा, 'विश्व कप 2023 टूर्नामेंट में भारत टीम में चुने गए मेरे साथियों और दोस्तों को बधाई। 1.5 अरब लोगों की प्रार्थनाएं और समर्थन के साथ आप हमारी आशाओं और सपनों को आगे बढ़ाते हैं। पूरी कोशिश करो टीम इंडिया।'

Congratulations to my fellow team mates & friends chosen to represent India in the WC 2023 tournament! With the prayers and support of 1.5 billion people, you carry our hopes and dreams.

May you bring the cup back home 🏆 and make us proud! Go all out, Team India! 🇮🇳… https://t.co/WbVmD0Fsl5

