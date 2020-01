राजकोट। Shikhar Dhawan injured: भारतीय सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे मैच के दौरान चोटिल हो गए। पैट कमिंस की तेज बाउंसर शिखर को सीधे पसलियों में लगी। शिखर चोट के कारण इस मैच से बाहर हो गए हैं। बता दें कि मुंबई में खेले गए पहले वनडे में कमिंस की गेंद हेलमेट में लगने के कारण रिषभ पंत बाहर हो गए थे। इस तरह 2 वनडे मैचों में भारत के 2 खिलाड़ी घायल हो गए हैं।

ऐसे हुए चोटिल

राजकोट वनडे में शिखर को भारतीय पारी के 10वें ओवर में चोट लगी। पैट कमिंस के ओवर की दूसरी गेंद शिखर को सीधे पसलियों में लगी। शिखर ने उस गेंद पर दौड़कर एक लेग बाई रन तो लिया, लेकिन जैसे ही वे नॉन स्ट्राइकर एंड पर पहुंचे, वे ग्राउंड में बैठ गए। टीम के डॉक्टर और फिजियो द्वारा जांच के बाद शिखर ने खेलना जारी रखा। बाद में टीम के लिए सबसे ज्‍यादा 96 रन की पारी खेली। हालांकि वे अपना 18वां वनडे शतक नहीं बना पाए और केन रिचर्डसन की गेंद पर आउट हो गए।

BCCI ने किया ट्वीट

BCCI ने ट्वीट कर शिखर की चोट के बारे में अपडेट देते हुए बताया कि उन्हें दाईं तरफ पसलियों में चोट लगी है। इस कारण वे फील्डिंग नहीं करेंगे। उनके स्थान पर युजवेंद्र चहल फील्डिंग करेंगे।

Update: Shikhar Dhawan got hit on the rib-cage on his right side. He will not be taking the field today. Yuzvendra Chahal is in as his substitute. #TeamIndia #INDvAUS

