Shivam Dube Wedding: भारतीय क्रिकेटर शिवम दुबे भी शादी के बंधन में बंध चुके हैं। उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड अंजुम खान के साथ मुंबई में शादी की। शादी के बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए अपने चाहने वालों को इसकी जानकारी भी दी। शिवम को जवाब में बधाई की उम्मीद थी। कई लोग उनकी उम्मीद पर खरे उतरे और उन्हें शादी की शुभकानाएं दी पर कुछ असामाजिक तत्व यहां भी नफरत फैलाने आ गए। इन लोगों ने धर्म के आधार पर खूब नफरत फैलाई और मुस्लिम समुदाय के लोगों को आतंकी कहकर संबोधित किया।

This isn't a beauty of India

If will be a beauty of India when Muslim

(Bole toTerrorist) community also will accept the Hindu traditional culture and do the same as Shivam Dubey doing Namaz .

Muslim do Yagya also read the Gayatri Mantra and the Ganesh Mantra 🧐⁉️#urchutiya

— अbhi jeet maurya (@theabhi_jeet) July 17, 2021