Ramiz Raja और Shoaib Malik के बीच संन्यास के कमेंट को लेकर छिड़ी शाब्दिक जंग

कराची। कोरोना वायरस की वजह से दुनियाभर में क्रिकेट की गतिविधियां बंद पड़ी हुई हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान में पूर्व व वर्तमान क्रिकेटरों के बीच चल रही शाब्दिक जंग की वजह से माहौल गरमाया हुआ है। पूर्व कप्तान व कमेंटेटर Ramiz Raja द्वारा सीनियर क्रिकेटरों Shoaib Malik और Mohammad Hafeez को गरिमामय ढंग से संन्यास लेने के कमेंट पर मामला बिगड़ा। इसके बाद Shoaib Malik ने पलटवार करते हुए Ramiz Raja पर तंज कसा।

Ramiz Raja ने कुछ दिनों पहले दिए इंटरव्यू में कहा था कि पिछले कुछ समय से पाकिस्तान क्रिकेट टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही हैं, इसके चलते Shoaib Malik और Mohammad Hafeez जैसे सीनियर खिलाड़ियों को गरिमामय ढंग से संन्यास ले लेना चाहिए।

Whole world is suffering from ongoing Corona virus 🦠 Pandemic Badly.I urge all to behave as better Human & play ur role to Help lesser fortunates.Leave ur Ego behind,forget likes & dislikes.Come out of ur Personal Agendas & look after each other for a better cause..... Plz pic.twitter.com/7xjIoEgjIN — Mohammad Hafeez (@MHafeez22) April 9, 2020

इस पर Mohammaf Hafeez ने तो कोरोना वायरस की आड़ में मामला शांत करने की कोशिश की। उन्होंने ट्विट किया, 'पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस महामारी से जूझ रही हैं। ऐसे में मेरी सभी से अपील है कि हम अच्छा व्यवहार करें और जरूरतमंदों की मदद करें। इस वक्त अपने अहम् और पसंद-नापसंद को पीछे छोड़कर एक-दूसरे की मदद करें।'

Yes @iramizraja bhai agreed. Since all 3 of us are the end of our careers let’s retire gracefully together - I’ll call and let’s plan this for 2022? 😅 @MHafeez22 #jokes https://t.co/vTwf9zzYOC — Shoaib Malik 🇵🇰 (@realshoaibmalik) April 8, 2020

Rameez Raja का बयान Shoaib Malik को पसंद नहीं आया और उन्होंने तंज कसते हुए ट्वीट किया। उन्होंने रमीज राजा और मोहम्मद हफीज को टैग करते हुए ट्वीट किया, 'रमीज भाई मैं सहमत हूं। हम तीनों अपने करियर के अंतिम मोड़ पर हैं इस वजह से गरिमामय ढंग से संन्यास ले लेते हैं। मैं कॉल करता हूं और 2022 के लिए तय करते हैं।'

@realshoaibmalik @MHafeez22 1-retire gracefully .. from what ?.. speaking my mind on pak cricket? Sticking my neck out for pak cricket ? Wanting pak cricket back at top ? No chance .. won’t be gracefully retiring from that ever Malik Sahib! as for ur post retirement plans .. — Ramiz Raja (@iramizraja) April 9, 2020

शोएब मलिक के इस पलटवार पर रमीज को गुस्सा आ गया। उन्होंने ट्वीट किया, 'गरिमा के साथ संन्यास, किससे? मुझे पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में जो सही लगता हैं, मैं वह बोलता हूं। मैं पाकिस्तानी क्रिकेट को फिर बुलंदियों पर देखना चाहता हूं। मैं उससे कभी संन्यास नहीं लूंगा मलिक साहब। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि मैं जब पाकिस्तान टीम का कप्तान था तब मैंने संन्यास लिया था।'

@realshoaibmalik @MHafeez22 2-would be tough to start commentating in 2022 as that would make you my age almost 😜And talking of careers , don’t need a tutorial from u of all the ppl as history, which is a great teacher, would tell u that I retired while I was Captain of Pak team — Ramiz Raja (@iramizraja) April 9, 2020

