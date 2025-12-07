स्पोर्ट्स डेस्क। दिसंबर की कड़कड़ाती सर्दी नए साल के आगमन का संकेत दे रही है। क्रिकेट दुनिया भी 2025 को अलविदा कहने की तैयारी में है। इसी बीच भारतीय क्रिकेट के दो सबसे बड़े सितारे रोहित शर्मा और विराट कोहली ने साल का समापन अपने बल्ले से शानदार अंदाज में किया। अब यह दिग्गज जोड़ी नए साल में ही दोबारा एक्शन में दिखाई देगी।

6 दिसंबर को साउथ अफ्रीका के खिलाफ निर्णायक वनडे में दोनों दिग्गजों ने अर्धशतक जड़कर भारत को सीरीज जिताने में अहम योगदान दिया। तीन मैचों की सीरीज में कोहली ने 302 रन और रोहित ने 146 रन बनाए। विराट को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया।

दोनों ही वरिष्ठ खिलाड़ी 2027 वनडे विश्व कप खेलना चाहते हैं। चूंकि वे अब सिर्फ वनडे क्रिकेट ही खेल रहे हैं, इसलिए अगली बार वे जनवरी में मैदान पर दिखेंगे। न्यूजीलैंड टीम भारत दौरे पर आ रही है, जहां 11 जनवरी से तीन वनडे और पाँच टी20 मैच खेले जाएंगे।

हालांकि 2025 रोहित और विराट के लिए आसान नहीं रहा। आलोचनाओं, दबाव और कई मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद दोनों ने खुद को संभाले रखा और अपने खेल में किसी तरह की गिरावट नहीं आने दी। रोहित तो 2027 विश्व कप की तैयारी में अपना वजन कम कर फिटनेस पर भी खास मेहनत कर रहे हैं।

लेकिन विश्व कप की जगह अब भी पक्की नहीं

साल के अंत तक आते-आते रोहित और विराट को यह भरोसा नहीं मिला कि वे 2027 विश्व कप टीम का हिस्सा होंगे। दोनों को 2025 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेना पड़ा। भले ही उन्होंने ओवरलोड को कारण बताया, लेकिन फैंस मानते हैं कि मैनेजमेंट का भरोसा कम होने की वजह से उन्होंने यह फैसला लिया। इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से पहले ही दोनों ने रेड बॉल फॉर्मेट को अलविदा कहा और इसके बाद शुभमन गिल को टेस्ट कप्तान नियुक्त किया गया।

रोहित से वनडे कप्तानी भी गई

रोहित का सपना था कि 2027 में वे अपनी कप्तानी में विश्व कप जिताएं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले चयन समिति ने वनडे कप्तानी भी उनसे लेकर गिल को सौंप दी। यह फैसला हैरान करने वाला इसलिए भी था क्योंकि इसी साल रोहित की कप्तानी में भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी और 2023 विश्व कप का फाइनल भी खेला था।

ड्रेसिंग रूम में भी सबकुछ ठीक नहीं

टीम के भीतर माहौल भी इस साल कुछ खुशनुमा नहीं रहा। रोहित और हेड कोच गौतम गंभीर के रिश्ते तो ठीक-ठाक बताए जाते हैं, लेकिन विराट और गंभीर के बीच दूरियां साफ नजर आ रही हैं। दोनों सिर्फ औपचारिक बातचीत तक सीमित हो गए हैं। गंभीर युवा खिलाड़ियों को ज्यादा मौके दे रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा कि विश्व कप में अभी दो साल हैं, इसलिए नया टैलेंट तैयार करने पर फोकस रहेगा।

साल का अंत, फॉर्म शानदार लेकिन भविष्य अनिश्चित

रोहित और विराट ने बल्ले से अपने इरादे साफ कर दिए हैं। फॉर्म बेहतरीन है, अनुभव बेमिसाल है, लेकिन 2027 विश्व कप उनके करियर का अगला बड़ा अध्याय होगा या नहीं इस पर फैसला अभी भी आने वाले समय की गोद में है।