RIP Sushant Singh Rajput: विराट कोहली और सचिन तेंडुलकर को सदमा दे गए Bollywood के 'MS Dhoni'

पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान Mahendra Singh Dhoni के किरदार को सिल्वर स्क्रीन पर निभाने वाले बॉलीवुड एक्टर Sushant Singh Rajput ने रविवार को आत्महत्या कर ली। मुंबई में बांद्रा स्थित निवास पर उन्होंने खुदकुशी की। Sushant Singh Rajput ने महेंद्रसिंह धोनी की बायोपिक MS Dhoni: The Untold Story में धोनी का किरदार निभाया था, इसके चलते उनका क्रिकेट जगत से करीबी कनेक्शन था। उनके इस तरह खुदकुशी की खबर सुनकर सचिन तेंडुलकर, विराट कोहली, रवि शास्त्री समेत सभी खेल हस्तियों को धक्का पहुंचा।

Sushant Singh Rajput के सुसाइड की खबर सुनने के बाद किसी को भी इसका यकीन नहीं हुआ और खेल जगत से जुड़े लोग इस खबर से स्तब्ध हैं। विराट कोहली, सचिन तेंडुलकर, कोच रवि शास्त्री, पूर्व कोच अनिल कुंबले, मिताली राज और अजिंक्य रहाणे समेत कई लोगों ने उनकी मौत पर संवेदना जताई है।

भारतीय कप्तान विराट कोहली ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में सुनकर धक्का पहुंचा। इसे स्वीकार पाना मुश्किल है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, मेरी सांत्वना उनके परिजनों और दोस्तों के साथ है।

Shocked to hear about Sushant Singh Rajput. This is so difficult to process. May his soul RIP and may god give all the strength to his family and friends 🙏 — Virat Kohli (@imVkohli) June 14, 2020

मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर को इस खबर पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उन्होंने ट्वीट पर इस खबर पर दुख जताया और परिवार के साथ प्रति संवेदना जताई।

Shocked and sad to hear about the loss of Sushant Singh Rajput. Such a young and talented actor. My condolences to his family and friends. May his soul RIP. 🙏 pic.twitter.com/B5zzfE71u9 — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) June 14, 2020

भारतीय टीम के कोच रवि शास्त्री भी इस खबर को सुनकर काफी आहत हुए उन्होंने लिखा, मैं सुशांत सिंह राजपूत के दुखत निधन पर शॉक में हूं। मेरी संवेदना उनके परिवार और फैंस के साथ है।

I’m shocked at the tragic passing away of #SushantSinghRajput. A life brimming with promise and possibilities ended abruptly. My condolences to his family and fans 🙏 pic.twitter.com/8g1VCY0Kne — Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) June 14, 2020

दिग्गज महिला क्रिकेटर मिताली राज ने कहा, यह कोई नहीं बता सकता कि हंसते हुए चार्मिंग चेहरे के पीछे कितना दुख छुपा था। यह वाकई बहुत ही बड़ा कदम है, हम सभी आपको मिस करेंगे, आपकी आत्मा को शांति दे ईश्वर।

In utter shock and disbelief on hearing the news of the demise of the talented actor #SushantSinghRajput .One could never tell what internal turmoil he was enduring behind that charming boyish smile to take such a drastic step. You will be missed. #RIP #Mentalhealth #gonetoosoon pic.twitter.com/U8MQZKDFNP — Mithali Raj (@M_Raj03) June 14, 2020

पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण ने सुशांत के निधन पर दुख जताया और लिखा मानसिक स्वास्थ सबसे जरूरी है और इसपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।

अनिल कुंबले ने लिखा, इस खबर को सुनकर सदमे में और बेहद दुखी हूं। उनके परिवार और दोस्तों के प्रति मेरी संवेदना।

पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर कामरान अकमल ने भी सुशांत सिंह राजपूत के निधन पर शोक जताया। उन्होंने लिखा, उनके जैसे युवा का सुसाइड करना धक्कादायक है। कोई नहीं जानता वे किस स्थिति से गुजर रहे थे।

it’s quiet shocking to see when someone so young commits SUICIDE it’s really so depressing Nobody knows what someone else is going through. no one knows what made him to do so...being his a Pakistani fan am so upset #RIP sushant#sushantsinghrajput pic.twitter.com/0GJ5nNK5FG — Kamran Akmal (@KamiAkmal23) June 14, 2020

