    शादी कैंसिल होने के बाद Smriti Mandhana का चौंकाने वाला इंस्टा अपडेट, हर कोई हैरान

    भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप-कप्तान स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) हाल ही में अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं। म्यूजिक कम्पोजर पलाश मुच्छल (Palash Muchhal) के साथ उनकी 23 नवंबर 2025 को होने वाली शादी उनके पिता के हार्ट अटैक के कारण टल गई थी, जिसके बाद पलाश की लीक चैट्स और मिस्ट्री गर्ल विवाद ने रिश्ते को उलझा दिया।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 09 Dec 2025 04:10:32 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 09 Dec 2025 04:13:57 PM (IST)
    स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी कैंसिल होने के बाद सोशल मीडिया पर हलचल बढ़ गई है।

    1. स्मृति ने इंस्टा बायो से ईविल आई हटाया
    2. पलाश संग 23 नवंबर की शादी कैंसिल
    3. मिस्ट्री गर्ल और चैट्स ने विवाद बढ़ाया

    स्पोर्ट्स डेस्क: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप-कप्तान स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) हाल के दिनों में लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। म्यूजिक कम्पोजर और डायरेक्टर पलाश मुच्छल (Palash Muchhal) से उनकी शादी रद्द होने के बाद अब उन्होंने इंस्टाग्राम बायो से ‘ईविल आई’ इमोजी (Smriti Mandhana Removes Evil Eye Emoji) हटाया है। यह परिवर्तन सामने आते ही सोशल मीडिया पर नई चर्चाएँ शुरू हो गईं, और फैंस इस बदलाव के पीछे की वजह जानने को उत्सुक हैं।

    naidunia_image

    स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल लंबे समय से रिलेशनशिप में थे, और दोनों की शादी 23 नवंबर 2025 को तय थी। लेकिन उसी दिन स्मृति के पिता को हार्ट अटैक आ गया, जिसके चलते परिवार ने शादी को पोस्टपोन करने का फैसला लिया। इसके कुछ समय बाद पलाश का नाम एक मिस्ट्री गर्ल डी’कोस्टा के साथ जुड़ा और उनकी कुछ निजी चैट्स भी लीक हो गईं। इन घटनाओं के बाद सोशल मीडिया पर पलाश पर चीटिंग के आरोप लगने लगे और स्थिति और तनावपूर्ण हो गई।


    7 दिसंबर 2025 को स्मृति मंधाना ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी साझा कर स्पष्ट कर दिया कि शादी कैंसिल हो चुकी है। उन्होंने फैंस से अपील की कि उनकी निजता का सम्मान किया जाए और इस मामले को आगे न बढ़ाया जाए। इसी बीच उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो भी साझा किया, जो एक मोबाइल फोन का विज्ञापन था। इस वीडियो में उन्होंने कहा, “मेरे लिए शांत रहना मतलब चुप रहना नहीं, यह नियंत्रण है।” यह लाइन वायरल होते ही लोगों ने इसे उनकी निजी जिंदगी से जोड़ना शुरू कर दिया।

    इसके बाद स्मृति का एक और वीडियो सामने आया जिसमें वह हाथ में बल्ला लिए प्रेरणादायक भाषण देती नजर आती हैं। वीडियो में स्मृति कहती हैं, “शांत लोग हलचल नहीं संभाल सकते, पर मैंने तो शोर में भी साँस लेना सीख लिया। अब मेरी शांति ही मेरी आवाज है और मेरा विश्वास ही मेरी ताकत।” इस वीडियो को भी फैंस उनके हालिया हालात से जोड़कर देख रहे हैं।

    वहीं, पलाश मुच्छल ने भी इंस्टाग्राम स्टोरी के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि पिछले कुछ सप्ताह उनके जीवन के सबसे कठिन समय में से हैं। उन्होंने कहा कि लोग अफवाहों पर जल्द प्रतिक्रिया देते हैं, जो उनके लिए मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि वे उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे जो गलत और भ्रामक बातें फैला रहे हैं।

    दिलचस्प यह है कि जब शादी स्थगित हुई थी, तब स्मृति और पलाश दोनों ने अपने इंस्टाग्राम बायो में ईविल आई इमोजी लगाया था, जिसे नकारात्मक ऊर्जा से बचाव का प्रतीक माना जाता है। लेकिन शादी टूटने के बाद स्मृति ने यह इमोजी हटा दिया है। हालांकि उन्होंने इस बदलाव पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन फैंस इसे उनके जीवन में नए अध्याय की शुरुआत मान रहे हैं।

    फिलहाल स्मृति मंधाना अपनी निजी जिंदगी से अधिक अपने क्रिकेट करियर पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। वे आने वाले मैचों में बेहतरीन प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और फैंस उनसे भी यही उम्मीद कर रहे हैं।

