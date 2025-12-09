शादी कैंसिल होने के बाद Smriti Mandhana का चौंकाने वाला इंस्टा अपडेट, हर कोई हैरान

स्पोर्ट्स डेस्क: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप-कप्तान स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) हाल के दिनों में लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। म्यूजिक कम्पोजर और डायरेक्टर पलाश मुच्छल (Palash Muchhal) से उनकी शादी रद्द होने के बाद अब उन्होंने इंस्टाग्राम बायो से ‘ईविल आई’ इमोजी (Smriti Mandhana Removes Evil Eye Emoji) हटाया है। यह परिवर्तन सामने आते ही सोशल मीडिया पर नई चर्चाएँ शुरू हो गईं, और फैंस इस बदलाव के पीछे की वजह जानने को उत्सुक हैं।

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल लंबे समय से रिलेशनशिप में थे, और दोनों की शादी 23 नवंबर 2025 को तय थी। लेकिन उसी दिन स्मृति के पिता को हार्ट अटैक आ गया, जिसके चलते परिवार ने शादी को पोस्टपोन करने का फैसला लिया। इसके कुछ समय बाद पलाश का नाम एक मिस्ट्री गर्ल डी’कोस्टा के साथ जुड़ा और उनकी कुछ निजी चैट्स भी लीक हो गईं। इन घटनाओं के बाद सोशल मीडिया पर पलाश पर चीटिंग के आरोप लगने लगे और स्थिति और तनावपूर्ण हो गई।