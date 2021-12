SA vs IND, 1st Test Match: पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। गेंदबाजी के दौरान जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) चोटिल हो गए हैं। दरअसल गेंदबाजी करने के क्रम में बुमराह का दाहिने पैर अंदर की तरफ मुड़ गया, और वो वहीं कराहते हुए बैठ गये। बाद में भारतीय टीम के फिजियो मैदान पर आए और उन्हें सहारा देकर मैदान से बाहर ले गये। इससे पहले साउथ अफ्रीकी पारी के दौरान बुमराह ने शानदार गेंदबाजी की और भारत को पहली सफलता दिलाई थी। बुमराह ने शुरुआत में ही डीन एल्गर को आउट कर दक्षिण अफ्रीकी टीम को बड़ झटका दिया। उनके बॉलिंग नहीं करने से टेस्ट मैच के नतीजे पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि बुमराह टीम इंडिया के सबसे अहम और खतरनाक गेंदबाज माने जाते हैं।

इस Video में देखिये कैसे उनके पैर में चोट लगी।

बुमराह को लेकर बीसीसीआई ने ट्वीट कर अपडेट किया है। बीसीसीआई ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'साउथ अफ्रीका पारी के दौरान गेंदबाजी करते समय बुमराह के दाहिने टखने में मोच आ गई, फिलहाल मेडिकल टीम उनकी निगरानी कर रही है, उनके विकल्प के तौर पर श्रेयस अय्यर मैदान पर हैं।'

Update: Jasprit Bumrah has suffered a right ankle sprain while bowling in the first innings.

The medical team is monitoring him at the moment.

Shreyas Iyer is on the field as his substitute.#SAvIND

— BCCI (@BCCI) December 28, 2021