नई दिल्ली। 2005 में इंटरनेशनल डेब्यू करने के बाद तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व कर चुके तेज गेंदबाज S Sreesanth ने मास्टर ब्लास्टर Sachin Tendulkar के बेटे Arjun Tendulkar की जमकर सराहना की है। 37 साल के S Sreesanth का मानना है कि Arjun Tendulkar में बड़ा खिलाड़ी बनने के पूरे गुण मौजूद है और वो एक दिन भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे।

20 साल के Arjun Tendulkar बाएं हाथ के तेज गेंदबाज है और मुंबई में क्रिकेट के गुर सिख रहे हैं। पिछले साल उन्होंने मुंबई टी20 लीग में आकाश टाइगर्स टीम का प्रतिनिधित्व किया था। वे भारत की अंडर-19 टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।

सचिन तेंडुलकर का पिछले सप्ताह 47वां जन्मदिन था। इस मौके पर एस श्रीसंत समेत दुनिया भर के क्रिकेटरों ने सचिन को बधाई दी थी। सचिन तेंडुलकर ने सोमवार को जन्मदिन पर बधाई देने के लिए श्रीसंत का शुक्रिया अदा किया था। सचिन ने ट्वीट किया, 'शुभकामना संदेश के लिए शुक्रिया श्री। मेरी शुभकामनाएं आपके और आपके पूरे परिवार के लिए। स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें।'

Thanks a lot Sachin Paaji..u made my day, great to hear from you..love and warm regds to all at home..nd great to c Arjun doing well ..he is got a brilliant action nd great rhythm..he will surly play for 🇮🇳✌🏻🤗🤗🤗

— Sreesanth (@sreesanth36) April 27, 2020