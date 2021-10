T20 World Cup 2021 Final: टी-20 विश्व कप क्रिकेट में रविवार को भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से है। सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद कायम रखने के लिए दोनों ही टीमों के लिए यह मुकाबला अहम है। इस बीच, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी शेन वार्न ने फाइनल को लेकर भविष्यवाणी की है। शेन वार्न का मानना है कि इस बार का T20 World Cup 2021 Final भारत-पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड के बीच हो सकता है। शेन वार्न ने यह भविष्यवाणी इंग्लैंड के हाथों अपनी टीम की हार के बाद आई है। शनिवार रात हुए मुकाबले में इयोन मोर्गन की अगुवाई वाली इंग्लिश टीम ने सुपर 12 चरण में दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आरोन फिंच के कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम को आठ विकेट से हरा दिया।

T20 World Cup 2021 Final: कौन पहुंचेगा सेमीफाइनल में, कौन खेलेगा फाइनल

1,000 से अधिक अंतरराष्ट्रीय विकेट लेने वाले शेन वार्न ने ट्विट किया, मुझे अभी भी विश्वास है कि जो टीमें प्रत्येक समूह में शीर्ष पर होंगी और इसके आगे जाएंगी, वे इस तरह दिखेंगी, सेमीफाइनल और फाइनल में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और भारत। सेमीफाइनल में - इंग्लैंड बनाम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान। तो फाइनल या तो भारत बनाम पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड होगा।

T20 World Cup 2021 Final: अब तक पाकिस्तान-इंग्लैंड सबसे मजबूत

इंग्लैंड और पाकिस्तान ने इस विश्व कप में अब तक अपने तीनों मैच जीते हैं। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया ने तीन में से दो मैच जीते हैं, जबकि भारत ने अब तक केवल एक ही मैच खेला है, जिसमें उसे अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। विराट कोहली एंड कंपनी को अब दुबई में रविवार शाम न्यूजीलैंड से खेलना है।

T20 World Cup 2021: अंक तालिका

