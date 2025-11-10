'2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयार नहीं है भारत', गंभीर के बयान से फैंस की बढ़ी धड़कनें

स्पोर्ट्स डेस्क। भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने साफ कर दिया है कि टीम इंडिया अब नई सोच के साथ मैदान में उतरेगी। भारत की धरती पर होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम जवाबदेही, ईमानदारी और नतीजों पर फोकस कर तैयारी कर रही है। हाल ही में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को टी20 सीरीज में 2-1 से हराया था। अब टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलने उतरने वाली है।
बीसीसीआई ने गंभीर के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू का टीजर जारी किया, जिसमें उन्होंने टीम की नई मानसिकता और लीडरशिप के सिद्धांतों पर खुलकर बात की।
गंभीर ने कहा कि टीम इंडिया अब किसी भी हार को हल्के में नहीं लेगी। हम एक देश और टीम के तौर पर कभी भी सीरीज हार का जश्न नहीं मनाते। हमें बहाने नहीं, नतीजे चाहिए। इस बयान ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। फैंस ने इसे गंभीर की सख्त लेकिन जरूरी सोच बताया।
खिलाड़ियों के विकास पर गंभीर ने कहा कि दबाव में ही खिलाड़ी की असली परीक्षा होती है। उन्होंने शुभमन गिल को टेस्ट कप्तान बनाए जाने का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि हमने उसे गहरे पानी में फेंका, जिससे वो खुद को साबित कर सके।
गंभीर ने बताया कि टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में अब खुलापन और ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। यह बहुत ईमानदार ड्रेसिंग रूम है। हम इसे इसी तरह बनाए रखना चाहते हैं। टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी को लेकर गंभीर ने कहा कि हम अभी वहां नहीं पहुंचे हैं, जहां होना चाहिए, लेकिन अगले तीन महीने में हम उस स्तर तक पहुंच जाएंगे।