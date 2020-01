मुंबई। Team India की सुपरफैन चारुलता पटेल का निधन हो गया है। 87 साल की चारुलता पटेल पिछले साल इंग्लैंड में संपन्न क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान भारतीय टीम के उत्साहवर्धन के लिए स्टेडियम पहुंची थी। बांग्लादेश के खिलाफ मैच के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली और उपकप्तान रोहित शर्मा ने उनसे मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया था। BCCI ने उनके निधन पर शोक जताया है।

चारुलता पटेल के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर उनके निधन के खबर आई। वर्ल्ड कप के दौरान चारुलता पटेल उस समय सुर्खियों में आ गई थी जब विराट कोहली के साथ उनका फोटो सोशल मीडिया पर छा गया था। इतनी ज्यादा उम्र के बावजूद वे पूरे जोश के साथ टीम इंडिया के खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन कर रही थी।

#TeamIndia's Superfan Charulata Patel ji will always remain in our hearts and her passion for the game will keep motivating us.

May her soul rest in peace pic.twitter.com/WUTQPWCpJR

— BCCI (@BCCI) January 16, 2020