MS Dhoni: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट जगत में भारत के पूर्व कप्तान MS Dhoni की गिनती बेहद चालाक विकेटकीपरों में होती है। धोनी ने अपने करियर ने में कई रनआउट ऐसे किए जिनपर खुद बल्लेबाजों ने भी हैरानी जताई। वहीं फैंस धोनी की चालाकी के कायल हुए। लेकिन इस समय एक विकेटकीपर सुर्खियों में है जिसे धोनी से भी ज्यादा चालाक बताया जा रहा है। हालांकि इस विकेटकीपर ने बल्लेबाज को रनआउट भी बेहद अनोखे तरीके से किया।

बता दें कि एक समय न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व कर चुके 40 वर्षीय विकेटकीपर बल्लेबाज पीटर मैक्ग्लाशन ने एक मैच के दौरान बल्लेबाज को शानदार तरीके से आउट किया। पीटर ने जिस तरह से बल्लेबाज को रन आउट किया वैसा शायद ही किसी ने देखा होगा। फिलहाल पीटर ने जिस तरह से ये रनआउट किया, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बहुत सारे फैंस उन्हें MS Dhoni से भी ज्यादा चालाक बता रहे हैं। पीटर ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस वीडियो को शेयर किया।

So glad 2 hv found this, thanks Alex! Can’t understand why more Keepers don’t do it. Much easier 4 me with Keeping Gloves 2 gather throw than bowler as Non-striker sneaks 2nd & gambles on fumble. I’d call “Switch” when I was going so other fielders knew 2 fill gap at Keepers end pic.twitter.com/GbPxyIOg8p

— Peter McGlashan (@PeterMcGlashan) January 9, 2020