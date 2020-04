नई दिल्ली। Shoiab Akhtar trolled: पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज Shoaib Akhtar ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान के लिए भारत से 10000 वेंटिलेटर्स की मदद मांगी थी। उन्होंने कहा था कि भारत और पाकिस्तान को इस महामारी का मिलकर सामना करना चाहिए। Shoaib Akhtar ने पैसा एकत्रित करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज भी आयोजित करने का प्रस्ताव रखा था। ऐसे प्रस्ताव रखने और भारत से मदद मांगने पर ट्विटर पर Shoaib Akhtar को जमकर ट्रोल किया गया और यूजर्स ने उन्हें चीन से मदद मांगने की सलाह भी दे डाली।

पाकिस्तान इस समय भयंकर मुश्किल दौर से गुजर रहा है। ऐसे में कोरोना वायरस का सामना करने के लिए उसे आवश्यक उपकरणों की कमी महसूस हो रही हैं। इसी के चलते Shoaib Akhtar ने कहा था कि यदि भारत 10000 वेंटिलेटर्स प्रदान करता है तो पाकिस्तान इसे हमेशा याद रखेगा। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि इन मैचों से प्राप्त होने वाला पैसा कोरोना वायरस से प्रभावितों की मदद के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।

शोएब अख्तर ने जैसे ही यह वीडियो पोस्ट किया, ट्विटर पर उन्हें जमकर ट्रोल किया जाने लगा। एक यूजर ने लिखा, 'शोएब कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए पाकिस्तान की मदद का यह प्रस्ताव आपको अपने सबसे करीबी दोस्त चीन के पास लेकर जाना चाहिए। पाकिस्तान और चीन के बीच टेस्ट सीरीज आपके लिए ज्यादा अच्छा विकल्प हो सकता है।' एक यूजर ने लिखा, भारत ने बंदी बनाए हुए 93 हजार पाकिस्तानी जवानों को वापस सौंपा था, वो तो आपको याद नहीं हैं। ऐसा मजाक फिर मत करना। एक अन्य यूजर ने लिखा, भारत आपके देश को 10000 वेंटिलेटर्स प्रदान करेगा क्या उसके बदले में पाकिस्तान उसे 10000 आतंकवादी सौंपेगा।

मेजर जनरल हर्षा कक्कड़ ने ट्वीट किया, शोएब अख्तर किस हैसियत से मदद मांग सकते हैं? क्या वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं? हो सकता है कि वहां पीएम की कुर्सी क्रिकेटर्स शेयर करते हो। यदि अपने साथी की तरह इमरान खान भीख मांगेंगे तो भारत इस बारे में सोच सकता है। तब तक उन्हें चीन द्वारा प्रदत्त वापरे हुए अंडरगारमेंट्स से बने मास्क का उपयोग करने दो। कोई भी ऐसे देश की मदद नहीं करता है जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है।

Why Shoaib Akhtar? Is he the PM? Maybe PM chair is shared by cricketers. Let @ImranKhanPTI beg like his buddy did. India would think. Till then bank on masks made from used underwear and poor quality test kits from China. No one helps a country which exports terrorists and begs https://t.co/wrb4yuDNfU

— Maj Gen Harsha Kakar (@kakar_harsha) April 9, 2020