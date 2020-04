कराची। एंटी करप्शन कोड के उल्लंघन के चलते Umar Akmal को सोमवार को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने तीन साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर और कमेंटेटर Ramiz Raja ने कहा कि Umar Akmal भी ऐसी हरकत कर मूर्खों की जमात में शामिल हो गए हैं और ऐसे लोगों को तो जेल में डाल देना चाहिए।

Umar Akmal से इस साल हुए पाकिस्तान सुपर लीग से पहले सट्टेबाजों ने फिक्सिंग के लिए एप्रोच किया था। उन्होंने इस बात की जानकारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अधिकारियों को नहीं दी था जिसके चलते सोमवार को PCB की अनुशासन समिति ने उन्हें तीन साल के लिए सभी प्रकार के क्रिकेट से प्रतिबंधित कर दिया। Ramiz Raja ने इस पर कहा, 'Umar Akmal आधिकारिक रूप से मूर्खों की जमात में शामिल हो गए। उन्हें तीन साल के लिए बैन किया गया और एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी बेकार चला गया। पाकिस्तान में मैच फिक्सिंग को अपराध घोषित करने वाला कानून लागू कर ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो कई अन्य खिलाड़ी भी ऐसा कदम उठाएंगे।'

So Umar Akmal officially makes it to the list of idiots! Banned for 3 years. What a waste of a talent! It’s high time that Pakistan moved towards passing a legislative law against match fixing. Behind bars is where such jack asses belong! Otherwise brave for more!!

