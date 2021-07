इंडिया टीम ने श्रीलंका को वनडे सीरीज के दूसरे मैच में 3 विकेट से हरा दिया है। भारत को जीताने में दीपक चाहर का बड़ा रोल रहा। उन्होंने 69 रनों की नाबाद पारी खेल मैच को पलट दिया। 276 रनों का लक्ष्य हासिल करने उतरी टीम इंडिया के 193 रन पर 7 खिलाड़ी पैवेलियन लौट चुके थे। श्रीलंका टीम की जीत पक्की हो चुकी थी। लेकिन दीपक ने ऑलराउंडर प्रदर्शन कर श्रीलंका से जीता हुआ मैच छिन लिया। उन्होंने आठवें विकेट के लिए भुवनेश्वर कुमार के साथ 84 रनों की साझेदारी की और टीम को जीत दिलाई। दीपक चाहर की इस पारी की काफी तारीफ हो रही है। इस बीच पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने दीपक को लेकर बड़ा खुलासा किया है।

वेंकटेश प्रसाद ने ट्वीट कर बताया

वेंकटेश प्रसाद ने कहा है कि एक समय भारतीय टीम के पूर्व कोच ग्रेग चैपल ने दीपक को रिजेक्ट कर दिया था। साल 2008 में दीपक राजस्थान क्रिकेट टीम के लिए खेलना चाहते थे। ट्रायल में चैपल ने कम हाइट के कारण उन्हें बाहर कर दिया था। प्रसाद ने ट्वीट कर बताया कि ग्रेग चैपल ने लंबाई के कारण दीपक चाहर को रिजेक्ट कर दिया था। वह दूसरा काम खोजने को कहा था। उन्होंने लिखा कि चाहर ने अपने दम पर टीम को जीत दिलाई है। इसका मतलब है कि खुद पर विश्वास करें और विदेशी कोचों को गंभीरता से नहीं लें।

दीपक चाहर का सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड

दीपक चाहर टी20 में पहले हैट्रिक लेने वाले भारतीय गेंदबाज है। बांग्लादेश के खिलाफ नागपुर टी20 में उन्होंने 7 रन देकर 6 विकेट झटके थे। वहीं रणजी ट्रॉफी मैच में एक पारी में 10 रन देकर 8 खिलाड़ी को आउट किया था।

कौन है ग्रेग चैपल?

बता दें ग्रैग चैपल ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी है। 1970 से लेकर 1984 तक इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में उन्होंने 87 टेस्ट में 24 शतक व 31 अर्धशतक और 7110 रन बनाए। वहीं 74 एक दिवसीय में 3 शतक व 14 अर्धशतक और 2331 रन बनाए हैं। ग्रेग चैपल 2005 से 2007 तक भारतीय क्रिकेट टीम के कोच रहे थे। तब उनका सौरव गांगुली के साथ विवाद काफी सुर्खियों में रहा था।

Deepak Chahar Was rejected by Greg Chappell at RCA for his height and told to look at a different occupation.

And he single handedly won a match with not even his primary skills.

Moral of the story- Believe in yourself and don't take overseas coaches too seriously. pic.twitter.com/cByzg9uorj

— Venkatesh Prasad (@venkateshprasad) July 21, 2021