नई दिल्ली (एजेंसियां)। दीपावली जैसे खास मौके पर सेलिब्रिटी पर सभी की निगाहें रहती हैं। इस बार मैच नहीं होने के कारण भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने पत्नी अनुष्का शर्मा और परिवार के साथ दीपावली का त्योहार मनाया। ये जोड़ी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है और दोनों के करोड़ों फैंस हैं। विराट और अनुष्का दोनों ने इस मौके की अपनी खास तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की।

विरुष्का ने सोशल मीडिया पर दीपावली के मौके की कुछ रोमांटिक तस्वीरें शेयर की। इस सबसे बड़े त्योहार पर इस स्टार जोड़ी ने परंपरागत भारतीय परिधान ही पहने थे। विराट जहां सफेद शर्ट के साथ ओवरकोट पहने नजर आ रहे हैं वहीं अनुष्का ने लहंगा और एंटीक जूलरी पहनी है। तस्वीरों में दोनों बहुत खुश और मस्ती के मूड में दीपावली को एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। विराट ने अपने ट्विटर हैंडल पर ये तस्वीरें साझा की हैं। एक तस्वीर में दोनों ने एक-दूसरे का हाथ थामा हुआ है और वे खुलकर हंस रहे हैं। इन तस्वीरों के साथ विराट ने लिखा- सभी को दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। रोशनी का ये त्योहार आपके जीवन को रोशनी से भर दे और सभी के जीवन में प्रेम और शांति लेकर आए।

Happy Diwali to everyone. May the Festival of Lights light up your lives and bring more love and peace to all 🙏😇❤️ pic.twitter.com/36Gr0aA6ae

इसके अलावा अनुष्का ने अपने सोशल मीडिया पर घर की सजावट के साथ ही अपनी खुद की भी कुछ तस्वीरें भी पोस्ट की।

Happy Diwali from us to you and your family. I hope we all find the light in us and may truth always triumph. 💜✨🙏 pic.twitter.com/QupvcXjcMT

— Anushka Sharma (@AnushkaSharma) October 27, 2019