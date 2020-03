Janta Curfew: Virat Kohli ने PM Narendra Modi की जनता कर्फ्यू की अपील का किया स्वागत

नई दिल्ली। Janta Curfew: कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर PM Narendra Modi ने रविवार यानी 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की अपील की है। उन्होंने देशवासियों से अपील की है कि वे रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक घर में ही रहें। भारतीय कप्तान Virat Kohli समेत खेल जगत की कई हस्तियों ने PM Narendra Modi की जनता कर्फ्यू की अपील का स्वागत किया है।

भारतीय क्रिकेट कप्तान Virat Kohli ने कहा कि कोरोना वायरस के खतरे से बचने के लिए सतर्क, चौकस और जागरूक रहें। जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित सुरक्षा के निर्धारित मानदंडों का पालन करने की जरूरत है।

Be alert, attentive and aware to combat the threat posed by the Covid 19. We, as responsible citizens, need to adhere to the norms put in place for our safety as announced by our Honourable Prime Minister Shri @NarendraModi ji. #IndiaFightsCorona — Virat Kohli (@imVkohli) March 19, 2020

विराट कोहली ने PM Modi के अलावा भारत और दुनिया भर में कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए जूझ रहे मेडिकल प्रोफेशनल्स की भी सराहना की। विराट ने लोगों से खुद का ध्यान रखने और समाज के लिए अपना जीवन जोखिम में डालकर काम करने वाले चिकित्सा प्रोफेशनल्स की मदद करने का अनुरोध किया। विराट कोहली ने लोगों से सतर्क और जागरूक बने रहने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सावधानी बरतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति को खुद का ध्यान रखना चाहिए।

Also, special mention to all the medical professionals in the country and around the globe for all the efforts being put in to fight the #CoronaVirus. Let's support them by taking care of ourself and everybody around us by maintaining good personal hygeine. #IndiaFightsCorona — Virat Kohli (@imVkohli) March 19, 2020

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन इंटरनेशनल वनडे मैचों की सीरीज पहले मैच के बारिश में धुलने के बाद कोरोना वायरस के चलते स्थगित कर दी गई थी। इसके बाद सभी क्रिकेटर अपने परिजनों के साथ समय बिता रहे हैं। आईपीएल 2020 की शुरुआत 29 मार्च से होनी थी जिसे 15 अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया है। बीसीसीआई इसे अब जुलाई-सितंबर में आयोजित करने पर विचार कर रहा है।

खेल हस्तियों ने किया जनता कर्फ्यू का समर्थन :

भारतीय क्रिकेट टीम के चीफ कोच रवि शास्त्री, सलामी बल्लेबाज शिखर धवन, अजिंक्य रहाणे, ईशांत शर्मा, रिषभ पंत, पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान, पहलवान बजरंग पूनिया ने भी लोगों से जनता कर्फ्यू का पालन करने का अनुरोध किया है।

Let’s join hands with our PM @narendramodi and observe #JantaCurfew on March 22 from 7 am to 9 pm IST. We need to exhibit utmost restraint as a nation #IndiaFightsCorona @PMOIndia pic.twitter.com/81ZhyOFZng — Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) March 19, 2020

Posted By: Kiran K Waikar