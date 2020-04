नई दिल्ली। भारतीय कप्तान Virat Kohli आज शाम को इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर Kevin Pietersen के साथ इंस्टाग्राम पर लाइव चैट करेंगे। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से इस समय पूरी दुनिया में एक तरह से लॉकडाउन की स्थिति हैं और इसी दौरान Kevin Pietersen इससे पहले इसी तरह के सोशल इंटरव्यू रोहित शर्मा और डेल स्टेन के साथ कर चुके हैं।

Kavin Pietersen इसी कड़ी में अब आज Virat Kohli के साथ इंस्टाग्राम लाइव पर चैट करेंगे। Virat Kohli ने बुधवार को खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी फैंस को दी। उन्होंने लिखा, 'गुरुवार शाम को 7 बजे मैं अपने अच्छे दोस्त केविन पीटरसन के साथ इंस्टाग्राम लाइव पर चैट करूंगा। हमारे साथ जुड़िए, हम दुनिया में चल रहे वर्तमान हालात के अलावा एक-दूसरे को जब से जानते हैं उसके बारे में बातें करेंगे।'

Tomorrow at 7 PM IST my good friend @KP24 and I are going live on Instagram. Tune in to catch us chatting about what's happening world over at the moment and also about all the years we've known each other. 😊 pic.twitter.com/19ghv6Bp1B

— Virat Kohli (@imVkohli) April 1, 2020