SA vs IND : पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में छाये रहने के बावजूद विराट कोहली खुद मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं। कप्तान होने के बावजूद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लिया। इससे पहले विराट ने साउथ अफ्रीका दौरे पर रवाना होने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें उठे विवादों के बाद से कोहली ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। ऐसे में मीडिया में लगातार सवाल उठाये जा रहे हैं कि आखिर विराट कोहली मीडिया के सामने आने से क्यों बच रहे हैं? अब इस सवाल का जवाब मिल गया है। टीम को कोच राहुल द्रविड़ ने ही इसका खुलासा किया। टीम के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि दरअसल कोहली अपने मीडिया मैनेजर की सलाह पर मीडिया से दूर हैं और वो अपने 100वें टेस्ट मैच के मौके पर मीडिया से मुखातिब होंगे।

There is nothing like that. He is playing his 100th Test match. Media manager decides all these things. He wants to come in front of the media just before his 100th Test match. Hope you all make it a momentous occasion:Rahul Dravid on Virat Kohli not coming in front of media

— ANI (@ANI) January 2, 2022