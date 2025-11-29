मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    WPL 2026 Schedule: विमेंस प्रीमियर लीग का शेड्यूल जारी, MI और RCB के बीच होगा पहला धमाकेदार मुकाबला

    BCCI ने महिला प्रीमियर लीग 2026 (WPL 2026) का शेड्यूल जारी कर दिया है। ये मैच नवी मुंबई और वडोदरा में खेले जाएंगे। टुर्नामेंट में 22 मैच होंगे। टुर्नामेंट 9 जनवरी से शुरू होकर 5 फरवरी तक चलेगा। पहला मैच MI और RCB के बीच खेला जाएगा।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 29 Nov 2025 02:51:04 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 29 Nov 2025 02:52:01 PM (IST)
    WPL 2026 Schedule: विमेंस प्रीमियर लीग का शेड्यूल जारी, MI और RCB के बीच होगा पहला धमाकेदार मुकाबला
    विमेंस प्रीमियर लीग का शेड्यूल जारी

    HighLights

    1. महिला प्रीमियर लीग 2026 का पूरा शेड्यूल जारी
    2. पहला मुकाबला MI और RCB के बीच खेला जाएगा
    3. टुर्नामेंट का पहला मैच 5 फरवरी को वडोदरा में होगा

    स्पोर्ट्स डेस्क: BCCI की ओर से महिला प्रीमियर लीग 2026 ( Women Premire leauge 2026) का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। यह टूर्नामेंट अगले साल 9 जनवरी से 5 फरवरी तक खेला जाएगा। यह टूर्नामेंट का चौथा सीजन है, जो नवी मुंबई और वडोदरा में आयोजित होने वाला है।

    बता दें कि WPL 2026 का ऑक्शन हाल हीं में कुछ दिन पहले संपन्न हुआ है। इस टूर्नामेंट में 5 टीमें शामिल हैं। सीजन का ओपेनिंग मैच धमाकेदार होने वाला है। यह मुकाबला मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के बीच खेला जाएगा। 9 जनवरी से 17 जनवरी तक चलने वाले नवी मुंबई लीग में 11 मैच होंगे।


    naidunia_image

    5 फरवरी को होगा फाइनल

    टूर्नामेंट के दूसरे फेज में सभी मैच वडोदरा में खेला जाएगा। प्लेऑफ और फाइनल सहित टूर्नामेंट के बाकी के मैच यहीं खेले जाएंगे। लीग मैच 1 फरवरी तक चलेंगे, जिसके बाद निर्धारित ब्रेक डे होगा। सीरीज की एलीमीनेटर मैच 3 फरवरी को और फाइनल मैच 5 फरवरी को खेला जाएगा।

    यह भी पढ़ें- Virat Kohli के ड्राइवर बने MS Dhoni, 'माहीराट' की Video देख क्रेजी हुए फैंस

    ऑक्शन में 67 खिलाड़ी लिए गए

    गुरुवार को नई दिल्ली में टुर्नामेंट का मेगा ऑक्शन आयोजित किया गया था। ऑक्शन में 5 टीमों ने कुल 67 खिलाड़ियों को खरीदा। दीप्ति शर्मा मेगा ऑक्शन की सबसे महंगी खिलाड़ी रहीं, उन्हें यूपी वॉरियर्ज ने 3.2 करोड़ रुपये में खरीदा है। वहीं दीप्ति दूसरी सबसे महंगी भारतीय खिलाड़ी बनीं। यूपी ने 5 खिलाड़ियों को 1 करोड़ से अधिक में खरीदा है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.