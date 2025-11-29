WPL 2026 Schedule: विमेंस प्रीमियर लीग का शेड्यूल जारी, MI और RCB के बीच होगा पहला धमाकेदार मुकाबला

स्पोर्ट्स डेस्क: BCCI की ओर से महिला प्रीमियर लीग 2026 ( Women Premire leauge 2026) का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। यह टूर्नामेंट अगले साल 9 जनवरी से 5 फरवरी तक खेला जाएगा। यह टूर्नामेंट का चौथा सीजन है, जो नवी मुंबई और वडोदरा में आयोजित होने वाला है।

बता दें कि WPL 2026 का ऑक्शन हाल हीं में कुछ दिन पहले संपन्न हुआ है। इस टूर्नामेंट में 5 टीमें शामिल हैं। सीजन का ओपेनिंग मैच धमाकेदार होने वाला है। यह मुकाबला मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के बीच खेला जाएगा। 9 जनवरी से 17 जनवरी तक चलने वाले नवी मुंबई लीग में 11 मैच होंगे।

5 फरवरी को होगा फाइनल

टूर्नामेंट के दूसरे फेज में सभी मैच वडोदरा में खेला जाएगा। प्लेऑफ और फाइनल सहित टूर्नामेंट के बाकी के मैच यहीं खेले जाएंगे। लीग मैच 1 फरवरी तक चलेंगे, जिसके बाद निर्धारित ब्रेक डे होगा। सीरीज की एलीमीनेटर मैच 3 फरवरी को और फाइनल मैच 5 फरवरी को खेला जाएगा।

ऑक्शन में 67 खिलाड़ी लिए गए

गुरुवार को नई दिल्ली में टुर्नामेंट का मेगा ऑक्शन आयोजित किया गया था। ऑक्शन में 5 टीमों ने कुल 67 खिलाड़ियों को खरीदा। दीप्ति शर्मा मेगा ऑक्शन की सबसे महंगी खिलाड़ी रहीं, उन्हें यूपी वॉरियर्ज ने 3.2 करोड़ रुपये में खरीदा है। वहीं दीप्ति दूसरी सबसे महंगी भारतीय खिलाड़ी बनीं। यूपी ने 5 खिलाड़ियों को 1 करोड़ से अधिक में खरीदा है।