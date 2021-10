टी20 विश्व कप में भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने मैदान पर नमाज अदा की थी। जिससे पाक के पूर्व खिलाड़ी वकार यूनुस (Waqar Younis) ने सबसे अच्छा लम्हा बताया था। उनकी इस बयान पर काफी किरकिरी हो रही है। अब वकार ने अपने बयान पर खेद जताया है। कहा कि आवेश में आकर बोल दिया। वह इसके लिए मांफी मांगते हैं। पाकिस्तान के पूर्व फास्ट बॉलर ने एक न्यूज चैनल पर डीबेट के दौरान यह बात कहीं थी। उनके बयान की कई खिलाड़ियों ने आलोचना की है। वकार का बयान पाक के गृहमंत्री शेख राशिद के बयान के बाद आया । उन्होंने पाकिस्तान की जीत को इस्लाम की जीत बताया था।

वकार ने ट्वीट कर मांगी माफी

वकार यूनिस ने ट्वीट कर लिखा कि मैंने कुछ ऐसा कह दिया जो मेरा मतलब नहीं था। जिससे कई लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। मैं इसके लिए माफी चाहता हूं, यह बिल्कुल भी इरादा नहीं था। खेल जाति, रंग या धर्म की परवाह किए बिना लोगों को एकजुट करता है।

In the heat of the moment, I said something which I did not mean which has hurt the sentiments of many. I apologise for this, this was not intended at all, genuine mistake. Sports unites people regardless of race, colour or religion. #apologies 🙏🏻

— Waqar Younis (@waqyounis99) October 26, 2021