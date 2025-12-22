Year Ender 2025: इस साल आठ बार हुई IND Vs PAK की भिड़ंत, सालभर भारत रहा पाकिस्तान पर भारी
Year Ender 2025: पूरे साल क्रिकेट के मैदान पर भारतीय टीम का प्रदर्शन पाकिस्तान (IND Vs PAK) के खिलाफ कहीं ज्यादा प्रभावशाली रहा। चैंपियंस ट्रॉफी, एशिय ...और पढ़ें
Publish Date: Mon, 22 Dec 2025 04:16:27 PM (IST)Updated Date: Mon, 22 Dec 2025 04:27:28 PM (IST)
साल 2025 में भारत ने कई टूर्नामेंटों में Pak के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए मुकाबले अपने नाम किए। फाइल फोटो
HighLights
- साल 2025 में भारत ने पाकिस्तान को 6 बार हराया
- Pak ने पहली बार अंडर-19 एशिया कप जीता
- विमेंस वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को हराया
स्पोर्ट्स डेस्क: ACC मेंस अंडर-19 एशिया कप 2025 के फाइनल में रविवार को पाकिस्तान अंडर-19 क्रिकेट टीम ने भारतीय अंडर-19 टीम को 191 रन से हराकर इतिहास रच दिया। इस जीत के साथ ही पाकिस्तान ने पहली बार इस टूर्नामेंट की ट्रॉफी अपने नाम की। इससे पहले वर्ष 2012 में भारत और पाकिस्तान को संयुक्त विजेता घोषित किया गया था।
हालांकि साल के आखिरी मुकाबले में भारत को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन पूरे 2025 में भारतीय क्रिकेट टीम का पलड़ा पाकिस्तान पर भारी रहा। इस वर्ष भारत और पाकिस्तान के बीच कुल 8 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले गए, जिनमें से भारत ने 6 मैचों में जीत दर्ज की, जबकि पाकिस्तान को केवल 2 मुकाबलों में सफलता मिली।
चैंपियंस ट्रॉफी 2025
चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के ग्रुप स्टेज में भारत और पाकिस्तान आमने-सामने आए थे। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को 6 विकेट से पराजित किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम 241 रन पर सिमट गई थी। जवाब में विराट कोहली के नाबाद शतक की मदद से भारत ने 42.3 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया।
एशिया कप 2025
एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच कुल तीन मुकाबले खेले गए और तीनों में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की। ग्रुप स्टेज में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। सुपर-4 मुकाबले में भारत ने 6 विकेट से जीत हासिल की। इसके बाद फाइनल में भी टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से पराजित कर खिताब अपने नाम किया।
राइजिंग स्टार एशिया कप
राइजिंग स्टार एशिया कप के ग्रुप स्टेज मुकाबले में पाकिस्तान ए टीम ने इंडिया ए को 8 विकेट से मात दी थी।
विमेंस वर्ल्ड कप 2025
हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने विमेंस वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता। टूर्नामेंट के ग्रुप स्टेज में भारत ने पाकिस्तान महिला टीम को 88 रन से करारी शिकस्त दी थी।
मेंस अंडर-19 एशिया कप
मेंस अंडर-19 एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच दो मुकाबले खेले गए। ग्रुप स्टेज में भारत ने पाकिस्तान को 90 रन से हराया था, जबकि फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को 191 रन से पराजित कर ट्रॉफी अपने नाम की।