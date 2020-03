तुरिन। स्टार फुटबॉलर Cristiano Ronaldo के जुवेंटस टीम के साथी खिलाड़ी पाउलो डायबाला और उनकी गर्लफ्रेंड ओरियाना सबातिनी का Coronavirus का टेस्ट पॉजिटिव आया है। पाउलो डायबाला इटली के इस प्रसिद्ध क्लब के तीसरे फुटबॉलर हैं जो Coronavirus की चपेट में आए हैं।

डायबाला से पहले जुवेंटस के डेनियल रूगानी और ब्लेस मुटाडी को भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया था। पाउलो डायबाला ने ट्वीट कर इस बात की पुष्टि कर दी कि उनका और गर्लफ्रेंड ओरियाना सबातिनी का COVID-19 का टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। उन्होंने बताया कि दोनों पूरी तरह ठीक है और उन्होंने शुभकामना संदेशों के लिए फैंस का शुक्रिया अदा किया।

अर्जेंटीना के खिलाड़ी डायबाला ने पिछले सप्ताह अपना टेस्ट कराया था और इस समय वे घर में खुद को आईसोलेट किए हुए हैं। रुगानी इटली में सीरी ए खेलने के बाद टीम के पहले ऐसे खिलाड़ी थे जो कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। ऐसे में जुवेंट्स की टीम को सेल्फ आइसोलेशन के आदेश दिए हैं।

Hi everyone, I just wanted just to inform you that we have received the results for the Covid-19 test and both Oriana and I have tested positive. Luckily we are in perfect conditions. Thanks for your messages.

— Paulo Dybala (@PauDybala_JR) March 21, 2020