IPL Opening Ceremony 2023: आज शाम आईपीएल का आगाज, अरिजीत सिंह, तमन्ना भाटिया और रश्मिका मंदाना करेंगे परफार्म

IPL Opening Ceremony 2023: आईपीएल 2023 शुक्रवार 31 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शुरू होगा। इससे पहले आईपीएल ओपनिंग शो होगा जिसमें गायक अरिजीत सिंह, एक्‍ट्रेस तमन्ना भाटिया और रश्मिका मंदाना अपना परफार्मेंस देंगे। यहां हम आपके लिए आईपीएल 2023 के उद्घाटन समारोह, तारीख, समय, स्थान, प्रदर्शन, सेलेब्स, टिकट, पहले मैच, टीमों और स्थानों के बारे में जानकारी लेकर आए हैं।

आईपीएल उद्घाटन समारोह 2023: तिथि, समय, स्थान

आईपीएल उद्घाटन समारोह शुक्रवार, 31 मार्च, 2023 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटन्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) मैच से पहले होगा।

IPL 2023 का पहला मैच कौन खेल रहा है?

हार्दिक पांड्या के नेतृत्व में, गत चैंपियन और घरेलू टीम - गुजरात टाइटन्स (जीटी) एमएस धोनी के पुरुषों - चार बार के आईपीएल विजेता चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) से भिड़ेगी।

IPL 2023 की ओपनिंग सेरेमनी किस टीवी चैनल पर?

आईपीएल 2023 की ओपनिंग सेरेमनी और अन्य मैचों का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स पर किया जाएगा।

आईपीएल 2023 उद्घाटन समारोह लाइव स्ट्रीमिंग

प्रशंसक टाटा आईपीएल के उद्घाटन समारोह और अन्य मैचों को जियो सिनेमा ऐप पर मुफ्त में देख सकते हैं।

विदेश से देखने वाले DAZN के माध्यम से ऑनलाइन स्ट्रीमिंग का लाभ उठा सकते हैं।

यूके में, ITV फ्री-टू-एयर आधार पर 16 मैचों का प्रसारण करेगा।

Willow TV के पास टीवी प्रसारण अधिकार हैं, जबकि ESPN+ ऐप के पास USA में इंटरनेट स्ट्रीमिंग अधिकार हैं।

आईपीएल 2023 टीमें

इस साल इंडियन प्रीमियर लीग की चमचमाती ट्रॉफी के लिए कुल 10 टीमें भिड़ेंगी। ये टीमें हैं चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात टाइटंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, लखनऊ सुपर जायंट्स, मुंबई इंडियंस, पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद।

आईपीएल 2023 के स्‍टेडियम

आईपीएल के मैच इस साल 12 जगहों पर खेले जाएंगे। वे नरेंद्र मोदी स्टेडियम (अहमदाबाद), एम चिन्नास्वामी स्टेडियम (बेंगलुरु), एमए चिदंबरम स्टेडियम (चेन्नई), अरुण जेटली स्टेडियम (दिल्ली), हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम (धर्मशाला), असम क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम (गुवाहाटी), राजीव गांधी इंटरनेशनल हैं। स्टेडियम (हैदराबाद), सवाई मानसिंह स्टेडियम (जयपुर), ईडन गार्डन्स (कोलकाता), इकाना क्रिकेट स्टेडियम (लखनऊ), इंद्रजीत सिंह बिंद्रा स्टेडियम (मोहाली) और वानखेड़े स्टेडियम (मुंबई)।

Join @tamannaahspeaks in the incredible #TATAIPL Opening Ceremony as we celebrate the biggest cricket festival at the biggest cricket stadium in the world - Narendra Modi Stadium! 🏟️ 🙌 31st March, 2023 - 6 PM IST on @StarSportsIndia & @JioCinema Make sure to tune in & join! 👌 pic.twitter.com/u9HtOcD9tm — IndianPremierLeague (@IPL) March 29, 2023

Get ready for a dazzling and unforgettable evening 🎇@iamRashmika will be performing LIVE during the #TATAIPL Opening Ceremony at the biggest cricket stadium in the world - Narendra Modi Stadium! 🏟️ 🗓️ 31st March, 2023 - 6 PM on @StarSportsIndia & @JioCinema pic.twitter.com/nNldHV3hHb — IndianPremierLeague (@IPL) March 30, 2023

A new season of #TATAIPL is upon us, and the Master Blaster has sorted his plans for March 31st. Join him in watching #IPLonJioCinema, and creating a new digital record!@JioCinema pic.twitter.com/tAeF9BMU8C — IndianPremierLeague (@IPL) March 31, 2023

𝐓𝐡𝐞 #𝐓𝐀𝐓𝐀𝐈𝐏𝐋 𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭𝐬 𝐓𝐨𝐝𝐚𝐲! Home & away challenge, interesting new additions and the return of packed crowds 🙌🏻 Hear from the captains ahead of an incredible season 👏🏻👏🏻 - By @Moulinparikh WATCH the Full Video 🎥🔽 https://t.co/BaDKExCWP1 pic.twitter.com/jUeTXNnrzU — IndianPremierLeague (@IPL) March 31, 2023

Lights 💡 Camera 📸 Action 🔜⏳@tamannaahspeaks & @iamRashmika are geared up for an exhilarating opening ceremony of #TATAIPL 2023 at the Narendra Modi Stadium 🏟️🎇 pic.twitter.com/wAiTBUqjG0 — IndianPremierLeague (@IPL) March 30, 2023

Posted By: Navodit Saktawat