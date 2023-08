Chess World Cup 2023: भारत के 18 साल के ग्रैंडमास्टर आर प्रगनानंद (R Praggnanandhaa) और नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन के बीच चेस वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मुकाबला चल रहा है। पहली बाजी में भारतीय ग्रैंडमास्टर ने दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को बराबरी पर रोका। उसके बाद बुधवार को इन दोनों का दूसरा गेम भी ड्रॉ रहा। दोनों खिलाड़ी 30 चालों के बाद ड्रॉ के लिए राजी हुए। अब चैंपियन का फैसला गुरुवार को टाईब्रेकर से होगा। भारत ने आखिरी बार 2002 में शतरंज विश्व कप अपने नाम किया था। तब विश्वनाथन आनंद ने यह कमाल किया था। उसके बाद पहली बार कोई भारतीय खिलाड़ी वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेल रहा है। बता दें कि कार्लसन दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी हैं और पांच बार के वर्ल्ड चैंपियन हैं।

Praggnanandhaa: "I didn't really think that he would go for a quick draw today, but I realised when he went for this line that he wants to make a draw; I was also fine with that. I also feel exhausted, as I said in the previous interviews. Now I can just give everything tomorrow… pic.twitter.com/b8toebGxFe

— International Chess Federation (@FIDE_chess) August 23, 2023