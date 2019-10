पेरिस। French Open: भारतीय शटलर्स सात्विकसाईराज रैंकिरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए फ्रेंच ओपन सुपर 750 बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई। दुनिया के 11वें क्रम के सात्विक-चिराग का फाइनल में मुकाबला शीर्षक्रम के इंडोनेशिया के मार्कस गिडोन और केविन सुकामुल्जियो से होगा।

सात्विक और चिराग की जोड़ी ने सेमीफाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए जापान के हिरोयुकी इंडो और युता वटानाबे की जोड़ी को 21-11, 25-23 से हराया। सात्विक-चिराग ने 56 मिनटों में सीधे गेमों में जीत दर्ज कर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया। यह भारतीय जोड़ी पहली बार वर्ल्ड टूर 750 इवेंट के फाइनल में पहुंची हैं। इससे पहले इन्होंने अगस्त में थाईलैंड में अपना पहला सुपर 500 खिताब जीता था।

The 🇮🇳 duo stamped the mark of CLASS as they countered the current WR6 🇯🇵 pair with absolute grit and dominance to win the match 2⃣1⃣-1⃣1⃣; 2⃣5⃣-2⃣3⃣ and enter the finals of the #FresnchOpenSuper750.







Way to go, boys! Let's make this Diwali special. #IndiaontheRise#badminton pic.twitter.com/QMfTc2WqMZ

