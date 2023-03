IBA Women's World Boxing Championship 2023: भारत की स्टार मुक्केबाज निकहत जरीन ने विमंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपिनशिप में इतिहास रचते हुए दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। 50 किग्रा वेट कैटेगरी में भारतीय स्टार बॉक्सर निकहत ने 2 बार की एशियन चैंपियन वियतनाम की न्यूगेन थी ताम को 5-0 से हराकर गोल्ड मेडल जीता। इस तरह इस चैंपियनशिप में भारत ने तीसरा गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इससे पहले शनिवार को नीतू गंघास (45-48 किग्रा) और स्वीटी बोरा ने (75-81 किग्रा) वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता था।

India's Nikhat Zareen beats two-time Asian champion Nguyen Thi Tam of Vietnam in the final of 50 Kg light flyweight category to clinch a gold medal in IBA Women's World Boxing Championship 2023.

Nikhat beat Nguyen Thi Tam 5-0. This is her second World Championships gold medal.… pic.twitter.com/PcSXpCFFsp

— ANI (@ANI) March 26, 2023