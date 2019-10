नई दिल्ली। 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन एमसी मैरी कॉम और महिला मुक्केबाज निखत जरीन के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। निखत ने अपनी मांग को लेकर केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू को पत्र लिखा। अब रिजिजू ने इसका जवाब देते हुए गेंद वापस फेडरेशन के पाले में डाल दी है। जिससे मामला फिर उलझ गया है।

बता दें कि निखत ने ओलिंपिक क्वालिफायर के पहले मैरी कॉम के साथ उनके ट्रायल्स कराने की मांग की है। इसी तरह की मांग वर्ल्ड चैंपियनशिप के पहले भी उन्होंने की थी, लेकिन तब फेडरेशन ने बिना ट्रायल्स के मैरी कॉम को वर्ल्ड चैंपियनशिप में भेज दिया था। मैरी कॉम ने चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता।

अब निखत के पत्र के जवाब में रिजिजू ने कहा - मैं भारतीय मुक्केबाजी महासंघ (बीएफआई) को केवल देश और खिलाड़ियों के हित में सर्वश्रेष्ठ फैसला करने के लिए कह सकता हूं। महासंघ को चाहिए कि वो मामले में उचित फैसला करें।

I'll surely convey to Boxing Federation to take the best decision keeping in mind the best interest of the NATION, SPORTS & ATHLETES. Although, Minister should not be involved in the selection of the players by the Sports Federations which are autonomous as per OLYMPIC CHARTER https://t.co/GqIBdtWRMp

