वियना (एजेंसियां)। केन्या के एलियड किपचोगे ने लंबी दूरी की दौड़ में इतिहास रच दिया है। एलियड ने 42.195 किलोमीटर लंबी मैराथन दो घंटे से भी कम समय में पूरी की।लंबी दूरी के स्टार धावकों में शूमार एलियड ने ये मैराथन एक घंटे 59 मिनट 40.2 सेकंड में पूरी की। ऐसा करने वाले दुनिया के पहले एथलीट हैं। लेकिन उनकी इस उपलब्धि को मान्यता नहीं मिलेगी क्योंंकि ये मैराथन इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन (आईएएएफ) द्वारा अधिकृत नहीं है। ये ओपन टूर्नामेंट भी नहीं था।

एलियड ने अपनी इस उपलब्धि को ट्वीट कर वीडियो के साथ शेयर भी किया। इसके साथ उन्होंने कैप्शन के तौर पर 'इतिहास' लिखा।

वियना के प्रातार पार्क के आसपास हुई मैराथन के दौरान एलियड के कोच ने मोटरसाइकिल से उन्हें पीने का पानी मुहैया कराया। आमतौर पर मैराथन के दौरान धावकों को खुद ही टेबल से पानी लेना होता है। लेकिन यहां धावकों को आवश्यकता पड़ने पर अलग से पानी पीने की छूट थी। केन्याई धावक एलियड की मदद के लिए यहां 42 पेसमेकर्स शामिल किए गए थे जिनमें 1500 मीटर के ओलिंपिक चैंपियन मैथ्यू सेंट्रोविट्ज, ओलिंपिक 5000 मीटर रजत पदक विजेता पॉल चेलिमो और इंगेर ब्रिजट्सेन और उनके भाई जैकब, फिलिप और हेनरिक शामिल थे।

Today we went to the Moon and came back to earth! I am at a loss for words for all the support I have received from all over the world.

Thank you to all who gave me the opportunity. Asante. pic.twitter.com/0HTVBjB6YY

— Eliud Kipchoge (@EliudKipchoge) October 12, 2019