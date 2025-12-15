Lionel Messi से हैंडशेक के लिए करोड़ों; स्टेडियम से होटल तक कड़ी सुरक्षा, दिल्ली में दिखेगा आज मेसी का मैजिक

स्पोर्ट्स डेस्क। Lionel Messi Delhi Tour Today: अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी अपने ‘GOAT इंडिया टूर 2025’ के आखिरी पड़ाव पर आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। राजधानी में मेसी की मौजूदगी को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड में हैं। अरुण जेटली स्टेडियम के आसपास दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने खास ट्रैफिक एडवाइजरी लागू कर दी है, ताकि कोलकाता दौरे के दौरान जैसी भीड़ और जाम की स्थिति बनी थी, उससे बचा जा सके।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेसी से पर्सनल मीटिंग या एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए कुछ कॉर्पोरेट कंपनियां करीब 1 करोड़ रुपये तक खर्च कर रही हैं। Lionel Messi in Delhi Schedule: दिल्ली में मेसी का शेड्यूल मेसी सोमवार 15 दिसंबर को अरुण जेटली स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। मुख्य कार्यक्रम दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित किए जाएंगे। स्टेडियम के आसपास लोगों की आवाजाही सुबह करीब 11 बजे से बढ़ने की संभावना है, इसी वजह से सेंट्रल दिल्ली में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ट्रैफिक प्रतिबंध लगाए गए हैं।