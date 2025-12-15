Lionel Messi से हैंडशेक के लिए करोड़ों; स्टेडियम से होटल तक कड़ी सुरक्षा, दिल्ली में दिखेगा आज मेसी का मैजिक

स्पोर्ट्स डेस्क। Lionel Messi Delhi Tour Today: अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी अपने ‘GOAT इंडिया टूर 2025’ के आखिरी पड़ाव पर आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। राजधानी में मेसी की मौजूदगी को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड में हैं। अरुण जेटली स्टेडियम के आसपास दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने खास ट्रैफिक एडवाइजरी लागू कर दी है, ताकि कोलकाता दौरे के दौरान जैसी भीड़ और जाम की स्थिति बनी थी, उससे बचा जा सके।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेसी से पर्सनल मीटिंग या एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए कुछ कॉर्पोरेट कंपनियां करीब 1 करोड़ रुपये तक खर्च कर रही हैं।
Lionel Messi in Delhi Schedule: दिल्ली में मेसी का शेड्यूल
मेसी सोमवार 15 दिसंबर को अरुण जेटली स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। मुख्य कार्यक्रम दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित किए जाएंगे। स्टेडियम के आसपास लोगों की आवाजाही सुबह करीब 11 बजे से बढ़ने की संभावना है, इसी वजह से सेंट्रल दिल्ली में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ट्रैफिक प्रतिबंध लगाए गए हैं।
लीला पैलेस के आसपास कड़ी सुरक्षा
एयरपोर्ट से होटल तक का सफर लगभग 30 मिनट का है, लेकिन Leela Palace के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त कर दी गई है। मेसी एयरपोर्ट से सीधे होटल पहुंचेंगे, जहां करीब 50 मिनट का प्राइवेट मीट एंड ग्रीट कार्यक्रम होगा।
इसके बाद वह एक सांसद के आवास पर जाएंगे। बताया जा रहा है कि यह सांसद एनसीपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व एआईएफएफ अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल हो सकते हैं।
हैंडशेक के लिए करोड़ों रुपये
होटल में चुनिंदा वीआईपी और कॉर्पोरेट मेहमानों के लिए एक एक्सक्लूसिव मीट एंड ग्रीट रखा गया है। NDTV की रिपोर्ट के अनुसार, कुछ कंपनियों ने मेसी से मिलने के लिए 1 करोड़ रुपये तक खर्च किए हैं।
इसी दौरान मेसी भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और भारत में अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो अगस्टिन काउचीनो से भी मुलाकात कर सकते हैं। प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक राहुल नवीन समेत कुछ अन्य शीर्ष अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं।
सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की भी संभावना है, हालांकि पीएम मोदी सोमवार को जॉर्डन दौरे पर रवाना होने वाले हैं।
बच्चों के लिए खास फुटबॉल क्लिनिक
अरुण जेटली स्टेडियम में 3:55 से 4:15 बजे तक 22 बच्चों के लिए विशेष फुटबॉल क्लिनिक का आयोजन किया जाएगा, जहां मेसी उन्हें फुटबॉल से जुड़ी बारीकियां सिखाएंगे। इसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम के दो खिलाड़ी मेसी को विशेष तोहफा देंगे, जबकि मेसी उन्हें अपनी साइन की हुई जर्सी भेंट करेंगे।
सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
दिल्ली पुलिस के मुताबिक, स्टेडियम और आसपास करीब 2500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इसके अलावा लगभग 70 ट्रैफिक पुलिसकर्मी इलाके में तैनात रहेंगे।
सुरक्षा के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। दो ड्रोन से हवाई निगरानी होगी और 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनमें वीडियो एनालिटिक्स की सुविधा मौजूद है, जिससे रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सकेगी।
शाम को होगी वापसी
मेसी शाम करीब 6:15 बजे स्टेडियम से एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और रात करीब 8 बजे भारत से विदा लेंगे। उनका यह छोटा लेकिन हाई-प्रोफाइल दिल्ली दौरा फुटबॉल फैंस के लिए यादगार रहने वाला है।
