नई दिल्ली। भारत के स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप (World Athletics Championships) में रविवार को स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। नीरज विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं। इससे पहले उन्होंने रजत पदक जीता था, जो इस टूर्नामेंट में किसी भारतीय का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था।

💪💪💪@Neeraj_chopra1 does it again! 🇮🇳

88.17 Meters for 🥇

The golden boy of Indian athletics wins the men’s javelin throw at the World Athletics Championships in Budapest. 🥇

With this, Neeraj Chopra becomes 1st 🇮🇳 athlete to win a gold medal at the… pic.twitter.com/WLmjAXwyFy

— Anurag Thakur (@ianuragthakur) August 27, 2023