Tokyo Olympics: भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी ने अमेरिका की मुसीनो फर्नांडेज को हराकर अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। दीपिका ने यह मुकाबला 6-4 से अपने नाम किया। इस मैच के पहले सेट में दीपिका को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इसके बाद उन्होंने वापसी की और मैच जीत गईं। पहले सेट में दीपिका ने 25 तो मुसीनो ने 26 का स्कोर बनाया था। दूसरे सेट में दीपिका ने दो बार परफेक्ट 10 जमाया और 28-15 से यह सेट जीता। इसके बाद तीसरा सेट दीपिका ने 27-25 से जीतकर सीरीज में बढ़त हासिल कर ली, लेकिन चौथे सेट में दीपिका को 25-24 से हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद स्कोर 4-4 की बराबरी पर पहुंच गया। आखिर में पांचवें सेट को दीपिका ने जीतकर यह मुकाबला जीत लिया।

News Flash: #Archery : Deepika Kumari moves into Pre-QF with hard-fought 6-4 win over lowly ranked American archer. #Tokyo2020withIndia_AllSports pic.twitter.com/U9RSzF2X0p

बॉक्सिंग में भारत की पूजा रानी क्वार्टर फाइनल में पहुंची

बॉक्सिंग में भारत की बॉक्सर पूजा रानी ने 75 किलोग्राम भारवर्ग में अलजेरिया की इचराक चैब को राउंड ऑफ 16 के मैच में 5-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। पूजा अब मेडल से केवल एक जीत दूर हैं। अब यदि क्वार्टर फाइनल में पूजा जीत हासिल करने में सफल रहती हैं तो उनके नाम मेडल निश्चित हो जाएगा।

Are you ready to cheer for her? Share your #Cheer4India messages below! #Boxing #Olympics pic.twitter.com/hZrxelOhw8

Indian pugilist @BoxerPooja is set to begin her journey at #Tokyo2020

6-0 से जीतकर दूसरे राउंड में पहुंची दीपिका

भारतीय तीरंदाज दीपिका ने राउंड ऑफ 32 में व्यक्तिगत महिला इवेंट में शानदार खेल दिखाया। उन्होंने भूटान की खिलाड़ी के खिलाफ पहला और दूसरा राउंड 26-23 से जीता। इसके बाद तीसरे सेट में 27-24 की जीत के साथ दीपिका ने 6-0 से यह मुकाबला अपने नाम कर लिया और दूसरे राउंड में पहुंच गई।

#Archery : After knocking OUT World No. 2, Pravin Jadhav goes down fighting to World No. 1 Brady Ellison 0-6 in 2nd round of Men's Individual event.

Proud of your performance @pravinarcher | More power to you. #Tokyo2020withIndia_AllSports #TeamIndia pic.twitter.com/1QRqgQvnsf

