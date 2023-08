बुडापेस्ट। World Athletics Championship: हंगरी के बुडापेस्ट में चल रही विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। भारत की पुरुष टीम ने 4x400 मीटर रिले रेस के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय एथलीट पहली बार इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची है।

विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत ने फिलहाल कोई भी पदक नहीं जीता है। इस बीच भारतीय पुरुष 4x400 मीटर रिले टीम ने शनिवार को शानदार प्रदर्शन किया। जिससे भारत के लिए एक पदक की उम्मीद बढ़ गई है। अनस, अमोज, राजेश रमेश और मोहम्मद अजमल की भारतीय टीम ने हीट 1 में दौड़ लगाई और दूसरे स्थान पर रही।

मोहम्मद अनस याहिया, अमोज जैकब, मोहम्मद अजमल और राजेश रमेश की चौकड़ी ने यह उपलब्धि हासि की। भारतीय पुरुष टीम ने 4x400 मीटर रिले में 2.59.05 के समय के साथ एशियाई रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिया। पिछला रिकॉर्ड जापान एथलीटों 2.59.51 था। भारतीय टीम ने दूसरे स्थान पर रहकर फाइनल में प्रवेश किया।

Incredible teamwork at the World Athletics Championships!

Anas, Amoj, Rajesh Ramesh and Muhammed Ajmal sprinted into the finals, setting a new Asian Record in the M 4X400m Relay.

This will be remembered as a triumphant comeback, truly historical for Indian athletics. pic.twitter.com/5pRkmOoIkM

— Narendra Modi (@narendramodi) August 27, 2023