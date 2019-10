उलान उदे (रूस)। भारत के लिए सुबह जहां एमसी मैरी कॉम की हार की खबर आई, वहीं दोपहर को बॉक्सिंग एरीना से भारत के लिए कुछ खबर आई। मंजू रानी वर्ल्ड मुक्केबाजी चैंपियनशिप के 48 किलो भार वर्ग के फाइनल में पहुंच गईं और अब उनसे गोल्ड की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा भारत की जमुना बोरो और लोवलिना बोर्गोहेन ने देश के लिए कांस्य पदक जीते। इससे पहले सुबह एमसी मैरी कॉम ने कांस्य पदक जीता था।

Our women boxers are on a roll, even as Majestic @MangteC wins the 8th medal in a world championship, setting a record. Debutant Jamuna Boro wins a bronze and Manju fights for gold. @KirenRijiju congratulates the super women for making us proud and inspiring girls to play sport pic.twitter.com/MndpuTH6yw

मंजू की शानदार जीत

मंजू रानी ने शनिवार को खेले गए सेमीफाइनल में थाईलैंड की चुथामाथ रकसात को 4-1 से हराया। ये मंजू रानी का पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप है और पहली बार में ही उन्होंने जबर्दस्त प्रदर्शन करते हुए पदक पक्का कर लिया। छठी वरीयता प्राप्त मंजू ने सेमीफाइनल में थाई खिलाड़ी को कोई मौका नहीं दिया। मंजू ने ये मुकाबला 29-28, 30-27, 29-28, 28-29, 29-28 से शिकस्त दी। उनके फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत का इस चैंपियनशिप में पहला रजत पदक पक्का हो गया है।

Manju scripts HISTORY!🔥

First 🇮🇳 women boxer after 18 years to reach the finals of #AIBAWorldBoxingChampionship on debut. @MangteC in 2001 had reached the finals.

Defeated 🇹🇭 WC 🥉medallist Chuthamat Raksat 4⃣-1⃣ to seal her berth in the 48kg. #PunchMeinHiaDum#GoforGold pic.twitter.com/86eREkMAtt

