उलान उदे (रूस)। भारतीय मुक्केबाज मंजू रानी विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप के खिताबी मुकाबले में हार गईं और उन्हें सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। फाइनल में मंजू को रूस की एकतरिना पाल्टसेवा ने 4-1 से हराया। 48 किलो भार वर्ग में मंजू के इस पदक के साथ चैंपियनशिप में भारतीय चुनौती समाप्त हो गई। इस चैंपियनशिप में भारत का ये एकमात्र सिल्वर मेडल है। इससे पहले भारत 3 कांस्य पदक जीत चुका है।

छठी वरीयता प्राप्त 19 वर्षीय मंजू रानी ने पहला वर्ल्ड कप खेलते हुए फाइनल में प्रवेश किया था। पूरे देश को उम्मीद थी कि मैरी कॉम की पराजय के बाद मंंजू रानी देश के लिए गोल्ड हासिल करेंगी। लेकिन फाइनल में वे चूक गईं। दूसरी वरीयता प्राप्त एकतरिना ने ये फाइनल मुकाबला 29-28, 29-28, 30-27, 30-27, 28-29 से जीता।

Medal Ceremony!⚡️

Desh🇮🇳 ki Beti, #ManjuRani etched her name in the history book with a gutsy display of fine tactics and belief. Manju, you are the true Champion for us and this SILVER is no less than a GOLD. India is proud of you, girl! 💪👏 pic.twitter.com/E3FjESdNHS

