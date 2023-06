Wrestlers Protest: भारतीय क्रिकेट टीम को पहली बार विश्व कप जितान वाली टीम ने पहलवानों का समर्थन दिया है। 1983 में दुनिया में भारत का मान ऊंचा करने वाली टीम ने पहलवानों का हौसला अफजलाई की है। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों को पूर्व क्रिकेटरों ने नसीहत दी है।

1983 क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम के पहलवानों के पक्ष में बयान जारी किया है। टीम ने कहा कि हम अपने चैंपियन पहलवानों के साथ मारपीट के अशोभनीय दृश्यों से परेशान हैं। हमें चिंता इस बात की है कि वे अपनी मेहनत की कमाई को गंगा नदी में बहाने की सोच रहे हैं।

1983 Cricket World Cup winning team issues statement on wrestlers' protest - "We are distressed and disturbed at the unseemly visuals of our champion wrestlers being manhandled. We are also most concerned that they are thinking of dumping their hard-earned medals into river… pic.twitter.com/9FxeQOKNGj

