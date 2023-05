Wrestlers Protest: अखिल भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर मैदान पर धरना दे रहे हैं। बुधवार की रात प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हाथापाई हुई। महिला पहलवानों ने पुलिस पर बदसलूकी और पिटाई का आरोप लगाया है। रेसलर विनेश फोगाट ने कहा कि पुलिसवाले सभी को धक्का दे रहे थे। हम अपराधी नहीं है जो हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। विनेश ने महिला पुलिसकर्मियों के नहीं होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पुलिसवाले ने धक्का दिया और गाली दी। यह कहते हुए विनेश फोगाट के आंखों में आंसू आ गए।

रेसलर विनेश ने कहा, 'हमने गद्दे का ऑर्डर दिया था। पुलिस ने इसका विरोध किया। वहां मौजूद एक पुलिसकर्मी ने शराब पी रखी थी।' उन्होंने गाली-गलौज कर मारपीट की। ये दिन देखने के लिए क्या हम देश के लिए मेडल जीते थे। हमारा एक पहलवान भी घायल हो गया है।

पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा कि दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है। इसलिए गद्दे लाए गए। पुलिस ने इसका विरोध किया और विवाद हो गया। उन्होंने कहा, 'यदि मेडल का सम्मान ऐसा ही है, तो हम इस पदक का क्या करेंगे। इससे अच्छा तो हम मामूली जिंदगी जी लेंगे। हमने जो मेडल जीते हैं, उसे भारत सरकार को वापस कर देंगे। धक्का-मुक्की और गाली गलौज के समय पुलिस को नहीं दिखता की ये पद्मश्री हैं।'

दिल्ली पुलिस ने एक आधिकारिय बयान जारी कर रहा कि आप नेता सोमनाथ भारती बिना इजाजत खाट लेकर जंतर-मंतर पहुंचे थे। ट्रक से खटिया हटाने का प्रयास करते हुए पुलिस ने बीच-बचाव किया। इस मामले में भारती समेत दो अन्य को हिरासत में लिया गया है।

VIDEO | "The area is filled with water and there was no place to sleep, so we thought of bringing the cots...," says wrestler Vinesh Phogat. pic.twitter.com/TWmqxdImlR

#WATCH | Delhi: If this is how the wrestlers will be treated, what will we do with the medals? Rather we will live a normal life & return all the medals & awards to the Indian Government: Wrestler Bajrang Punia at Jantar Mantar pic.twitter.com/mvXqqiFVpR

