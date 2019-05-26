मेरी खबरें
    विश्व की 19वें क्रम की गार्बिने मुगुरूजा भी पहले दौर में कड़े संघर्ष के बाद जीतीं।

    By Nai Dunia News Network
    Edited By: Nai Dunia News Network
    Publish Date: Sun, 26 May 2019 06:54:53 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 26 May 2019 07:28:11 PM (IST)
    French Open tennis: एंजेलिक कर्बर पहले दौर में हारीं, मुगुरूजा संघर्ष के बाद जीतीं

    पेरिस (एजेंसियां)। साल के दूसरे टेनिस ग्रैंडस्लेम फ्रेंच ओपन का आगाज ही बेहद रोमांचक रहा है। पूर्व चैंपियन एंजेलिक कर्बर पहले ही दौर में उलटफेर का शिकार हो गईं। वहीं विश्व की 19वें क्रम की गार्बिने मुगुरूजा भी पहले दौर में कड़े संघर्ष के बाद जीतीं।

    रविवार को रोलां गैरां पर शुरू हुई इस चैंपियनशिप में जर्मनी की कर्बर को रूस की उभरती हुई खिलाड़ी एनेस्तेसिया पोतापोवा ने सीधे सेटों में 6-4, 6-2 से पराजित किया। कर्बर फ्रेंच ओपन से पहले टखने की चोट से जूझ रही थी और वह इस दौरान केवल 3 मैच ही खेल पाईं थीं। र्कबर चौथी बार फ्रेंच ओपन में खेल रही थीं और चारों ही बार उन्हें पहले ही दौर में हार का सामना करना पड़ा है।

    साल 2016 की चैंपियन मुगुरूजा को अमेरिका की युवा खिलाड़ी टेलर टाउनसेंड के खिलाफ जीत के लिए तीन सेटों तक संघर्ष करना पड़ा। मुगुरूजा ने नवनिर्मित सिमोन-मैथ्यू कोर्ट पर टाउनसेंड को पहला सेट गंवाने के बाद 5-7, 6-2, 6-2 से हराया। मुगुरूजा ने मैच के दौरान छह ऐसेस की और पांच ब्रेक पॉइंट हासिल किए। इस दौरान उन्होंने 37 विनर्स लगाए।

    31वीं क्रम की क्रोएशिया की पेट्रा मार्टिक ने भी दूसरे दौर में जगह बना ली। उन्होंने पहले दौर में 2011 की जूनियर चैंपियन ट्यूनिशिया की ओंस जाबेर को आसानी से 6-1, 6-2 से मात देकर क्लेकोर्ट पर लगातार 12वीं जीत दर्ज की।

    सिलिच दूसरे दौर में, गुल्बिस हारे

    पुरुष वर्ग में 11वीं वरीय मारिन सिलिच ने अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की। सिलिच ने इटली के थॉमस फेबियानो को पहले दौर में 6-3, 7-5, 6-1 से हरा दिया। विश्व के पूर्व नंबर 10 खिलाड़ी अर्नेस्ट गुल्बिस को पहले ही दौर में हार मिली। नॉर्वे के कैस्पर रूड ने गुल्बिस को दो घंटे से कुछ ज्यादा समय में 6-2, 7-6 (2), 6-0 से हराया।

    क्वैरी चोट के कारण हटे

    अमेरिका के सैम क्वैरी ने पेट की चोट के कारण टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया। क्वैरी पिछले महीने ह्यूस्टन के सेमीफाइनल में हार के बाद से कोई टूर्नामेंट नहीं खेले हैं। उनकी जगह अब मुख्य ड्रॉ में स्विट्जरलैंड के हेनरी लाकसोनेन लेंगे, जिनका सामना स्पेनिश क्वालीफायर पेड्रो मार्टिनेज पोर्टेरो से होगा।

