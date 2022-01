ऑस्ट्रेलिया सरकार ने दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच (Novak Djokovic) का वीजा रद्द कर दिया है। नोवाक का दूसरी बार वीजा कैंसिल हुआ है। वह ऑस्ट्रेलियाई ओपन में भाग लेने पहुंचे थे। हालांकि अब वीजा रद्द होने के बाद बिना टूर्नामेंट में भाग लिए ऑस्ट्रेलिया से वापस उन्हें अपने देश लौटना होगा।

नोवाक जोकोविच ने नहीं लगवाई कोरोना वैक्सीन

ऑस्ट्रेलिया सरकार ने कहा कि नोवाक जोकोविच ने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई है। उन्होंने इसके पीछे कोई मेडिकल कारण भी नहीं बताए हैं। जिस कारण उन्हें डोज लगवाने से छूट मिली है। ऑस्ट्रेलिया के इमिग्रेशन मंत्री एलेक्स हॉर्के (Alex Hawke) ने कहा कि अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए सर्बिया के खिलाड़ी का वीजा जनहित के आधार पर रद्द कर दिया है।

9 बार ऑस्ट्रेलियाई ओपन विजेता

ऑस्ट्रेलियाई ओपन 17 जनवरी से शुरू होने वाला है। कहा जा रहा है कि नोवाक जोकोविच के वकील फेडरल सर्किट और फैमिली कोर्ट में वीजा रद्द करने के फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। बता दें नोवाक 9 बार ऑस्ट्रेलियाई ओपन के चैंपियन हैं। उनका वीजा दूसरी बार रद्द हुआ है।

चार दिन होटल में रहे क्वारंटाइन

पिछले सप्ताह ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने उनका वीजा कैंसिल कर दिया था। तब अफसरों ने कहा था, 'देश के कोरोना टीकाकरण नियमों से मेडिकल छूट के जरूरी मानदंडों पर टेनिस खिलाड़ी खरे नहीं उतरते हैं।' इसके बाद जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया कोर्ट में अपील की। वह चार दिन होटल में क्वारंटाइन रहे थे।

BREAKING:

Alex Hawke, the Australian Minister for Immigration, has cancelled Novak Djokovic's Australian visa "on the basis that it was in the public interest to do so."

This is effectively a re-deportation order for the unvaccinated nine-time #AusOpen champion. pic.twitter.com/2P611AbUiw

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 14, 2022