नई दिल्ली। भारतीय टेनिस स्टार Sania Mirza ने सोमवार को फेड कप हार्ट अवॉर्ड जीतते हुए इतिहास रच दिया। Sania Mirza को यह पुरस्कार मां बनने के बाद कोर्ट पर शानदार वापसी के लिए दिया गया। उन्हें यह पुरस्कार एशिया-ओसिनिया क्षेत्र के लिए दिया गया। वे यह पुरस्कार हासिल करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई। Sania Mirza ने इस अवॉर्ड की पुरस्कार राशि Civod-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई के लिए प्रदान करने की घोषणा की।

33 साल की Sania Mirza ने इस साल की शुरुआत में चार साल बाद फेड कप में वापसी की और भारत को इस टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने में मदद की। इस दौरान उनका 18 महीने का बेटा इजान भी स्टैंड्स में मौजूद था। सानिया की वजह से भारत डबल्स में अपराजित रहा। उन्होंने इंडोनेशिया पर भी डबल्स में भारत को जीत दिलाई और भारत ग्रुप में दूसरे स्थान पर रहा।

I want to donate the funds that I get from this award to the Telangana CM relief Fund as the world is going through very difficult times with the virus .. thank you all 🙏🏽 pic.twitter.com/bdK3WeUxkK

