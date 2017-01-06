मां ने जिस प्रेमी को कहा बेरोजगार उसे अमीर बनाने बेटी बेचने लगी अपना जिस्म

जयपुर। प्‍यार अगर अंधा हो जाए तो सारी हदें तोड़ देता है। इसका उदाहरण राजस्‍थान में सामने आया है जहां एक युवती ने अपने प्रेमी को अमीर बनाने के लिए खुद का जिस्‍म बेचना शुरू कर दिया। यह सब तब शुरू हुआ जब उसकी मां ने उसके प्रेमी को बेरोजगार कहते हुए रिश्‍ता जोड़ने से इन्‍कार कर दिया। अब पुलिस ने इस युवती को हाईप्रोफाइल सेक्‍स रैकेट में गिरफ्तार किया है।

इन दोनों की मुलाकात 2012 में एमबीए की पढ़ाई करते हुए गुडगांव में हुई थी अौर दोनों का प्‍यार परवान चढ़ गया। उसके प्रेमी के परिजनों को रिश्‍ता मंजूर नहीं था क्‍योंकि दोनों कुछ कमाते नहीं थे। इसके बाद युवती ने जो कदम उठाया उसकी किसी को भी उम्‍मीद नहीं थी।

जानकारी के अनुसार राजस्थान पुलिस ने सेक्स रैकेट से जुड़ी एनआरआई महिला को कोटा से गिरफ्तार किया है। इसने एक रिसोर्ट मालिक से 35 लाख रुपए की ठगी की थी। इसने कुछ और लोगों को भी ठगा था। यह पहले हाईप्रोफाइल लोगों को अपने हुस्न के जाल में फंसाती थी। इसके बाद उनके खिलाफ झूटे मुकदमे दर्ज करवाने की धमकी देकर उन्हें ब्लैकमेल करती थी। पुलिस के अनुसार इस एनआरआई महिला का नाम रवनीत कौर है और वह फिलहाल हांगकांग में रहती थी। महिला के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है और पुलिस को इसके कोटा में होने की सूचना मिली थी। 2016 में अपने प्रेमी रोहित से शादी के बाद वो देह व्‍यापार से जुड़ गई।