Reliance Jio services stopped। देश की दिग्गज टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो की सेवाएं सोमवार रात से ठप हो गई है और मंगलवार सुबह भी कई यूजर्स मैसेज व कॉल नहीं कर पा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूजर्स को कॉल करने में काफी दिक्कत आ रही है। यूजर्स के मुताबिक सोमवार रात को यूजर्स ने सोशल मीडिया पर इस बारे में शिकायत दर्ज कराई। यूजर्स ने बताया कि कॉल व मैसेज बंद हैं, लेकिन मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल कर पा रहे हैं।

#Jiodown situation when you have jio fiber , jio sim and jio mobile. And the network is down. pic.twitter.com/kI6vagk9SP

टेलीकॉम ऑपरेटर Jio ने मंगलवार सुबह आउटेज का सामना किया। कई यूजर्स ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। हालांकि मोबाइल डाटा सेवाएं आउटेज के बावजूद सभी यूजर्स के लिए सामान्य रूप से काम कर रही हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक अब यूजर्स नेटवर्क का इस्तेमाल फिर से कर पा रहे हैं, लेकिन सोमवार रात से यूजर्स को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था।

No volte sign since morning & so unable to make any calls. Is this how you are planning to provide 5g services when normal calls are having issues? @reliancejio @JioCare #Jiodown

