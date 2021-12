PUBG New State Down: पबजी न्यू स्टेट प्लेयर्स के लिए एक जरूरी अपडेट है। आज (गुरुवार) रखरखाव के लिए गेम सर्वर बंद रहेगा। कंपनी ने बयान जारी कर कहा कि 9 दिसंबर को बैटलग्राउंड बंद हो जाएगा, क्योंकि हम नए अपडेट से भरे हुए पैच को रोल आउट करेंगे। पबजी ने अपने ट्विटर हैंडल पर कहा, 'गेम सर्वर मेंटेनेंस के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इस वर्जन में नए अपडेट का इंतजार रहेगा। सटीक शुरुआत का समय जल्द से जल्द अपडेट किया जाएगा।'

पबजी न्यू स्टेट अपडेट में नई गन और वाहन के साथ नए कस्टमाइजेशन और अपडेट के साथ और भी बहुत कुछ होगा। कंपनी ने अन्य ट्वीट में कहा कि नई गन और वाहनों के साथ नए अनुकूलन और अधिक के साथ, देखें कि PUBG में क्या आ रहा है।

गैलेक्सी स्टोर से कैसे गेम अपडेट करें

1. गैलेक्सी स्टोर पर, PUBG: NEW STATE खोजें, फिर अपडेट डाउनलोड करने के लिए अपडेट बटन पर टैप करें।

2. गैलेक्सी स्टोर होम स्क्रीन से, मेनू टैप करें और फिर अपडेट करें और PUBG के लिए अपडेट डाउनलोड करें।

3. अगर आप गेम को अपडेट करते समय समस्याओं का सामना करते हैं, तो सेटिंग्स पर जाएं। फिर एप्लिकेशन फिर गैलेक्सी स्टोर पर जाएं और इसके बाद स्टोरेज पर क्लिक करें। आखिर में डिलीट कैश विकल्प पर टैप करें।

एप स्टोर के माध्यम से गेम को अपडेट कैसे करें

1. एप स्टोर पर, PUBG: NEW STATE सर्च करें। फिर अपडेट को डाउनलोड करने के लिए अपडेट पर टैप करें।

2. प्रोफाइल आइकन या अपने प्रोफाइल फोटो पर टैप करें। फिर पेडिंग अपडेट देखने के लिए नीचे स्क्रॉल करें। PUBG NEW State को डाउनलोड करने के लिए अपडेट पर टैप करें।

3. अगर एप का नया वर्जन उपलब्ध होने के बाद भी अपडेट बटन अब दिखाई दे रहा है, तो एप स्टोर को बंद कर फिर से ओपन करें।

The game servers will be closed for maintenance on Dec. 09.

New updates will be waiting for you in this version!

Exact start time will be updated asap.

See link for more details: https://t.co/5qZ6lUe0Bc pic.twitter.com/khzehhM2si

— PUBG: NEW STATE (@PUBG_NEWSTATE) December 8, 2021