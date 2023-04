New Features in WhatsApp: व्हाट्सऐप यूजर्स को लंबे समय के बाद एक खास सुविधा मिल गई है। अब इसके यूजर्स एक ही अकाउंट को एक साथ कई डिवाइस पर एक्सेस कर सकते हैं। Meta ने व्हाट्सऐप यूजर्स के लिए एक नया अपडेट रिलीज किया है, जिसके जरिए यूजर्स एक व्हाट्सऐप अकाउंट (WhatsApp Account) को चार डिवाइस पर इस्तेमाल कर सकेंगे। बता दें कि अब तक मल्टी-डिवाइस फीचर कुछ यूजर्स के लिए ही उपलब्ध था, लेकिन अब इसे दुनिया भर के सभी स्टेबल व्हाट्सऐप यूजर्स के लिए रोल आउट कर दिया गया है।

🥁 Drumroll please...

Now you can use the same WhatsApp account on multiple phones 📱📞 ☎️ 📲

Link up to 4 other devices to your account so you can easily switch between phones without signing out and pick your chats up right where you left off. pic.twitter.com/Loqa30EgHk

— WhatsApp (@WhatsApp) April 25, 2023