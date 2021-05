भारत में डेवलप हुए माइक्रो ब्लॉगिंग साइट 'कू' (Koo) ने अपना नया लोगो लॉन्च किया है। देश के जाने-माने आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रवि शंकर ने अपने 65वें जन्मदिन के अवसर पर इसका नया लोगो लॉन्च किया। आपको बता दें कि 'कू' एक भारतीय माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, जो कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। इस ऐप को ट्विटर के मुकाबले में मार्च 2020 में लॉन्च किया गया था और अब 'कू' के पास 6 मिलियन से अधिक यूजर्स हैं। इसके नये लोगो की लॉन्चिंग पर कहा कि 'कू' ऐप देश और दुनियाभर में लाखों लोगों को जोड़ रहा है। आज मैं 'कू' ऐप के नये लोगो को लॉन्च करके खुश हूं। इतने कम समय में इस तरह का शानदार सोशल मीडिया ऐप बनाने के लिए अप्रमेय और उनकी टीम को मेरी ओर से बधाई।

The Koo App is connecting millions of people around the country and the world. Gurudev @SriSri launched the new logo of the @kooindia app today! #socialmedia pic.twitter.com/qcjsmtbTOL

— The Art of Living (@ArtofLiving) May 13, 2021